В Чебоксарах состоялся конкурс «Автоледи-2023»

В воскресенье, накануне Международного женского дня в Чувашии выбрали «Автоледи-2023». Конкурс для автомобилисток с таким названием организовала Госавтоинспекция республики при поддержке Общественного совета при МВД и Министерства транспорта и дорожного хозяйства. Как сообщили в дорожном ведомстве, в автосоревновании участвовали 34 представительницы прекрасного пола: как с солидным водительским стажем, так и севшие за руль недавно. В основном конкурсантки используют авто в личных целях, но были среди них и водители автобусов. Девушки показали знание ПДД, мастерство вождения, в том числе с тортом на крыше автомобиля, а также выступили с творческими номерами. В каждой из 15 номинаций определили свою автоледи, а победительницей конкурса стала Ольга Михайловская из Чебоксар.
Опубликовано: 6 марта 2023 г.
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