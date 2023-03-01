Персональные данные из ЕГРН будут доступны только по желанию владельцев недвижимости

Кто, кто в теремочке живет?

Теперь получить ответ на вопрос из старой детской сказки стало сложнее — собственник сам решит, показывать ли сведения о своей недвижимости

С 1 марта вступил в силу запрет на передачу персональных данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) без согласия правообладателя. Если раньше узнать фамилию, имя и отчество, год рождения владельца и характеристики любой квартиры вполне официально мог любой желающий, просто заплатив небольшую сумму за услугу, то теперь этой вольнице пришел конец.

Сейчас сведения о характеристиках недвижимости по-прежнему в открытом доступе, а вот персональные данные ее владельца будут доступны только при условии, если он написал специальное заявление об их раскрытии и подал его через МФЦ, сайт Росреестра или Единый портал государственных услуг.

«Предполагается, что приняв решение о продаже недвижимости, заинтересованный правообладатель будет готов раскрыть свои данные для обеспечения прозрачности проведения сделки, а для совершения нотариального действия будет направлен запрос от нотариуса, что предполагает полную ответственность как самого покупателя, так и нотариуса. Это обеспечит баланс публичных интересов и сохранности персональных данных людей», — говорит руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева.

Кроме того, продавец может сам передать покупателю выписку из ЕГРН, подтверждающую его право собственности. Действительность этой выписки можно проверить с помощью специального сервиса на сайте Росреестра, который тоже заработал с 1 марта.

Чтобы можно было проверить «историю квартиры», закон предусматривает открытие сведений о предыдущих собственниках объекта при открытии сведений о действующем. То есть пока нынешний собственник не откроет сведения о себе, о предыдущих владельцах сведения тоже будут недоступны.

«Эта норма закона повысит взаимную ответственность при проведении сделок на рынке недвижимости и поможет исключить случаи мошенничества. Кроме того, такая мера лишит недобросовестных участников рынка возможности перепродавать сведения из ЕГРН и создавать сайты-двойники», — сообщает заместитель директора филиала ППК Роскадастр по Чувашии Ирина Пудова.

Итак, если возникает необходимость купить или продать недвижимость, то получить выписку из ЕГРН теперь может лишь собственник недвижимости, которую он продает, если продавец открыл доступ к своим сведениям из ЕГРН или если идет нотариальная сделка и нотариус направит запрос. В иных случаях все сведения о недвижимости физических лиц будут скрыты от посторонних глаз (сведения о владельцах недвижимости — юридических лицах по-прежнему остаются общедоступными).

Поэтому перед тем, как выйти на сделку, собственнику нужно будет написать специальное заявление, и тогда потенциальные покупатели смогут самостоятельно получить выписку о данном объекте и его истории по смене собственника. Такая выписка, как и раньше, будет выдаваться за плату.

Кстати

К полной открытости данных о собственниках недвижимости уже давно было неоднозначное отношение у специалистов. С одной стороны, это удобно, ведь можно без труда получить сведения о любой понравившейся тебе квартире. А с другой — чревато большими неприятностями, многие граждане ведь и не знали, что их персональные данные предоставляются любому желающему. А если речь идет об одиноко проживающем пенсионере? В справке из ЕГРН есть сведения об адресе квартиры, этаже, на котором она находится, местоположении на ситуационном плане этажа и сведения о самом собственнике. Этой информации вполне достаточно, чтобы попытаться втереться к нему в доверие…