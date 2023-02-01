Послание — руководство к действию

А Новочебоксарск — вторая площадка Дня республики

Многие поставленные Президентом России в своем Послании задачи постоянно находились в зоне внимания правительства Чувашии. Но при этом есть немало нового, на чем необходимо сосредоточиться. Об этом сказал Глава республики Олег Николаев на очередном заседании Кабинета министров.

Речь, в частности, о поручении Владимира Путина создать специальный фонд помощи участникам СВО и их семьям. Олег Николаев нацелил руководство Минтруда на соответствующую организационную работу, не дожидаясь федеральной отмашки. До 1 марта надо также завершить расчеты средств для реализации нацпроектов, чтобы начать строительство ряда давно ожидаемых объектов, в частности, школ.

Очень правильное и решение Президента о строительстве арендного жилья для работников оборонных предприятий, отметил Олег Николаев. И поручил Минстрою совместно с Минпромэнерго подробно рассмотреть этот вопрос, прежде всего в части потребности такого жилья. Необходимо также изучить применение программ с точки зрения промышленной ипотеки, о чем говорил в своем Послании Президент.

В русле этой темы прозвучал доклад вице-премьера — министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрия Краснова о комплексном плане действий исполнительных органов республики по реализации Послания Главы Чувашии Олега Николаева Госсовету республики на 2023 год. По каждому из 23 приоритетных направлений деятельности правительства обозначен перечень мероприятий и их конкретное содержание. Всего таких мероприятий более 220 со сроками исполнения. Больше всего направлений по блоку госуправления, экономическому развитию. Как отметил Олег Николаев, тут «мы попали в посылы Президента в его Послании, и сейчас очень важно их реализовать, повысить динамику и эффективность с учетом действия федерального правительства».

Приближается День республики, и пора уже планировать празднование. Руководитель Администрации Главы Чувашии Вячеслав Борисов представил такой план. Основные мероприятия по традиции пройдут в Чебоксарах, второй площадкой нынче выбран Новочебоксарск. Они нацелены на укрепление деловых связей и творческих контактов. Это, в частности, традиционный Чебоксарский экономический форум, выставка «Регионы — сотрудничество без границ», презентация лучших предприятий АПК. Предусмотрены и мероприятия патриотической направленности, молодежные и культурные.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «День республики — это хорошая возможность продвинуть те или иные положительные наработки. Как правительства, муниципалитетов, так и ведущих предприятий. Это также возможность обсудить проблемы и поставить вопросы, в том числе перед федеральным правительством. Оргкомитет праздника сформирован, прошу четко отрабатывать все вопросы. При необходимости дополнять их и корректировать».

Вячеслав Борисов также доложил об исполнении поручений и указаний Президента Российской Федерации и о состоянии исполнительской дисциплины в 2022 году. За это время в Администрацию Главы Чувашии поступило 49 таких поручений. Больше всего поручений направлено в Минэкономразвития, Минобразования, Минстрой. Однако не везде и не всегда поручения исполняются качественно, доброй половине министерств есть над чем поработать, сказал Вячеслав Борисов.

Глава отметил, что снижению числа поручений может способствовать, прежде всего, хорошая работа каждого министерства. Ведь поручения рождаются в результате появления тех или иных проблемных вопросов, которые ставят люди…

Первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков внес на рассмотрение интересный проект поправок в республиканский закон о регулировании бюджетных правоотношений, вызванных изменениями в Бюджетном кодексе РФ и других законодательных актах. Предложено бюджетный прогноз республики на долгосрочный период, а также вносимые в него изменения больше не представлять в Госсовет Чувашии в составе материалов к законопроекту о республиканском бюджете, а утверждать отдельными постановлениями правительства в течение двух месяцев после его принятия.

Еще одна новация — не включать в материалы к проекту о бюджете перечень субсидий местным бюджетам из республиканского для софинансирования выполнения полномочий муниципальных органов. Такое послабление принято на федеральном уровне и обусловлено геополитическими событиями и необходимостью оказания поддержки муниципалитетам по принципу «здесь и сейчас», не дожидаясь внесения соответствующих изменений в закон о республиканском бюджете, подчеркнул министр.

На заседании принят проект закона о региональном государственном контроле в области технического состояния и эксплуатации аттракционов на территории республики. Такой акт необходим до принятия соответствующего федерального закона, пояснил начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашии Владимир Димитриев. Утвержден проект ряда изменений в законы о выборах в органы местного самоуправления и о выборах Главы Чувашии.

И. о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Коледа рассказал о распределении в 2023 году субсидий бюджетам городских округов на реализацию инициативных проектов. Всего предусмотрено направить 24,5 млн рублей. В Чебоксарах, Новочебоксарске и Канаше намечено реализовать по пять проектов, в Шумерле и Алатыре — по два проекта.

Солидные субсидии получат и сельхозпроизводители на выращивание крупного рогатого скота, доложил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.