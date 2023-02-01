Планерка Главы: выплаты медикам, 23 февраля, реализация нацпроектов

До начала марта завершить заключение соглашений в рамках реализации национальных проектов — такую задачу поставил Глава республики Олег Николаев на вчерашней еженедельной правительственной планерке. Всего таких проектов 48. В оставшееся время необходимо подписать порядка 200 документов, большинство из них — по линии Минобразования Чувашии.

ПОРУЧЕНИЕ.

В дальнейшем закрепить и придерживаться высоких стандартов проведения состоявшегося Дня защитника Отечества.

Прошедшее празднование Дня защитника Отечества, а также Масленицы было многогранным и разноплановым. Одно из главных мероприятий — месячник оборонно-массовой спортивной работы с 23 января по 23 февраля, посвященный СВО. По докладу министра образования и молодежной политики Дмитрия Захарова, за это время проведено около 8 тыс. мероприятий патриотической направленности, в которых участвовали около 150 тыс. человек. В центре этих мероприятий — примеры отваги и доблести наших воинов. По инициативе Союза женщин в школах проходили уроки мужества, а в техникумах и вузах — «Разговоры о важном» на ту же тему с участием военнослужащих. В Ахматовской школе Алатырского округа состоялось открытие парка героя Евгения Левочкина, в школе № 1 Шумерли — героя Алексея Бардина. Школьники участвуют в сборах подарков для воинов, оказывают помощь семьям мобилизованных.

В эти дни прошли мероприятия, также посвященные дате снятия блокады Ленинграда. Состоялся традиционный смотр-конкурс юнармейцев «Зарница». Шумерля стала центром республиканского фестиваля военно-патриотических клубов и кадетских отделений. Доброй традицией стали встречи с моряками Балтийского флота.

Немало интересных мероприятий прошло и по линии Минкультуры. Как рассказала глава ведомства Светлана Каликова, театры показали тематические спектакли. В частности, в ДК тракторостроителей прошел праздничный концерт «Сильные духом, храбрые сердцем». 22 февраля в Чувашской филармонии также прошел концерт. А в Чувашском драмтеатре шла опера «Сурский рубеж». Не остались в стороне библиотеки, музеи.

Присоединилась к празднованию и спортивная общественность во всех городах и муниципальных округах. Всего прошло более 50 физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе 9 республиканских. Одно из них — соревнования по лыжным гонкам памяти мастера спорта России, кавалера ордена Мужества старшего лейтенанта Владимира Сергеева.

Глава республики подчеркнул, что в ходе мероприятий не было зафиксировано нарушений правопорядка, что говорит о постоянном повышении культуры их проведения. А самое главное — они содержательные, наполнены высоким смыслом. Такой стандарт надо закрепить и далее совершенствовать.

ПОРУЧЕНИЕ.

В течение недели провести необходимые согласования в части единых подходов осуществления специальных социальных выплат.

Отдельные категории медицинских работников организаций, входящих в государственную и муниципальную системы здравоохранения и участвующих в базовом медстраховании, с 1 января получают дополнительную материальную поддержку в виде ежемесячных специальных социальных выплат.

Правила выплат утверждены постановлением федерального правительства. Как рассказал управляющий отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Чувашии Валерий Николаев, право на такие выплаты имеют врачи, специалисты со средним медобразованием, младший персонал районных и участковых больниц, врачи и персонал, осуществляющие гистологические исследования, и станций скорой помощи.

Предусмотрены выплаты и другим категориям, определенным соответствующим ведомственным перечнем, сформированным на основании данных, представленных конкретными медучреждениями. Размер выплат устанавливается в зависимости от должности и категории работника, вида медпомощи и фактически отработанного времени. Олег Николаев отметил, что необходимо выработать единый подход в осуществлении выплат.

ПОРУЧЕНИЕ.

В информационном сопровождении реализации национальных проектов добиться полной доступности и популярности разъяснения для людей сути этих проектов и уже имеющихся результатов.

В выполнении нацпроектов важно не только их содержание, но и то, как его воспринимают люди, как они реализуются. Проще говоря, как их доводят до населения те, кто отвечает за выполнение — конкретные министерства и ведомства, ну и СМИ не в последнюю очередь. Поэтому не случайно в повестку планерки был включен вопрос об информационном сопровождении хода реализации проектов, о чем доложил Михаил Степанов — министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций. Он выделил четыре основных момента, которыми министерство руководствуется. Прежде всего, это системность с использованием цифровых инструментов. Важно фиксировать четкие цели и конкретную результативность участников процесса, координацию их вовлеченности. Действует специальный штаб.

Средства на информационное сопровождение распределяются на конкурсной основе. На 2023 год поступила 181 заявка, 71 получила поддержку на общую сумму 19,3 млн рублей. Что касается 2022 года, на тему освещения реализации нацпроектов было опубликовано 1,5 тыс. материалов. За январь нынешнего — 25 публикаций в республиканских СМИ, 17 телесюжетов, 27 радиопередач. Активно идет разъяснение и в социальных сетях непосредственно исполнителями проектов — министерствами и ведомствами. Правда, активность с их стороны не одинаковая — в лидерах тут Минздрав республики, Минэкономразвития, Минприроды. Среди муниципалитетов — Чебоксары и Моргаушский округ. По итогам прошлого года республика заметно улучшила свой рейтинг по данной теме, выйдя на 17 место среди регионов страны.

Олег Николаев, отметив улучшение контента информационного сопровождения, призвал повысить доступность информации для населения — прежде всего в своевременности и простоте изложения.