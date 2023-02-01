Под таким названием в самом молодом городе республики, Новочебоксарске, состоялся Фестиваль национальных культур. Праздник проводится с 2017 года по инициативе администрации города и местного отделения Союза женщин Чувашии. Нынче он прошел в седьмой раз.

Заслуга женских клубов

По традиции праздник дружбы народов проходил во Дворце культуры «Химик», где представители национально-культурных объединений города демонстрировали обряды, костюмы, «хвастались» блюдами традиционной кухни. Столы чувашей, марийцев, мордвы, татар, русских ломились от всевозможных яств.

И что примечательно, по рассказам женщин в национальных костюмах, «колдующих» над столами, все кулинарные изыски приготовлены руками женских клубов, которых в Новочебоксарске целых тридцать девять. «Они — душа нашего города, — говорили гости праздника. — Всех зажгут и порадуют своими выступлениями. Вот и Фестиваль «Новочебоксарск — город единства народов и культур» не стал исключением».

«Мы вместе с женским клубом «Непоседа», — рассказывала, к примеру, председатель клуба «Росинка» Людмила Исаева, — представляем русскую кухню. Самый главный на нашем столе — самовар, будем угощать ароматным чаем. Много у нас и разной выпечки. Думаем, что гостям понравится и картошка с мясом, к которой подадим солености — помидоры, огурцы, капусту, моченые яблоки…»

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВА, председатель Союза женщин Чувашии: «Новочебоксарск уникальным городом сделали те люди, которые приехали сюда на стройку века. И город, и его жители прекрасны, многообразны, интересны. Наверное, мы единственное государство, которое сплачивается, сохраняя все культурные традиции народов нашей страны. Когда в прошлом году мы вместе вышили карту России, то удивились, в какой богатой стране мы живем».

Людмила Ивановна приехала в Чувашию из Ленинградской области в 1965 году. Долго работала в газете «Химпрома», а выйдя на пенсию, возглавила «Росинку». А еще она член Новочебоксарского литературного объединения «Крылья».

Самый молодой клуб «У друзей» представлял марийскую кухню. Этот стол также притягивал гостей праздника разными национальными вкусностями. «В нашем клубе 14 человек, открылись мы в пандемию. Помните, все тогда ходили в масках, мероприятия посещать нельзя было. Мы, люди старшего поколения, оказались вообще изолированы от общества, общения друг с другом. И поэтому, когда начались послабления, я бросила клич своим друзьям и подругам, предложила собираться в библиотеке имени Андрияна Николаева.

МИНКАДИР РЕЗЯПОВ, председатель автономии татар г. Новочебоксарска: «Такие праздники нужны, они объединяют людей. Это прекрасный повод лучше узнать культуру друг друга, ощутить сплоченность и единство духа. Каждый народ поет свои песни, это очень хорошо».

Назвали мы свои посиделки «У друзей»: каждый может прийти к нам, пообщаться, песни попеть, чай попить, тематические мероприятия посетить. Собрались люди активные, творческие и талантливые: три гитариста, гармонист, баянист. После открытия не было времени на раздумья, чем бы заняться. У нас сразу началась очень активная жизнь», — рассказывала Нина Терентьевна Степанова. Она с Алтая, вышла замуж за чуваша и вместе с семьей приехала в Новочебоксарск в 1974 году. Говоря о том, что город, да и сама Чувашия давно уже стали родными, женщина призналась, что здесь выучила чувашский язык и знает его в совершенстве.

Умеют жить одной семьей

…Гулял город единства народов и культур широко. Удивлял не только кулинарными изысками, но и концертными программами в исполнении активисток тех же женских клубов. Звучали песни на разных языках.

Переходя от одной творческой группы к другой, угощаясь русскими блинами, чувашскими хуплу и хуран кукли, марийскими перемечами, мордовскими пирогами и татарскими сладостями, собравшиеся (в основном это были жители города-спутника) не без хвастовства говорили: «Мы умеем жить одной большой семьей. Так повелось еще в первые дни зарождения нашего города. Ведь известно, что на строительство Новочебоксарска съезжалась молодежь со всех концов Советского Союза. И по сей день в нашем городе в мире и согласии живут люди самых разных национальностей, культур и религий. А праздник лишь еще раз демонстрирует силу и дух сплоченности».

Дом для народов

Согласны с новочебоксарцами были и высокие гости — председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева, депутат Госсовета Ольга Петрова, глава администрации города Новочебоксарска Дмитрий Пулатов, врио главы города Олег Матвеев… Поздравляя собравшихся, они отметили — очень здорово, что Новочебоксарск, да и сама Чувашия стали домом для многих народов. И именно благодаря женщинам Новочебоксарск становится городом добрых традиций и гостеприимства.

НАТАЛЬЯ ДОБРЯНСКАЯ, председатель Новочебоксарского городского отделения Союза женщин Чувашии: «Собирать под одной крышей представителей всех национальностей, проживающих в нашем городе, стало доброй традицией. Основная задача — укрепление дружеских связей между представителями всех национальностей. Всех нас объединяет то, что мы живем в одном государстве, в прекрасной Чувашской Республике. Мы рады, что День республики нынче пройдет именно в нашем городе».

Фестиваль — это уникальная возможность для представителей разных народов, проживающих в городе, проявить себя, свои таланты в общественной и культурной жизни республики, реализовать свои духовные потребности. Праздник показывает, как важно любить не только культуру своей национальности, но и уважать проживающих рядом с тобой людей других наций. Как рассказывали новочебоксарцы, в городе проживают представители 120 национальностей.

Кульминацией же праздника стало выступление Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца с программой «Гордимся Родиной своей».