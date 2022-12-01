На газопроводе в Чувашии произошла авария

20 декабря при проведении строительно-монтажных работ произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Вурнарском районе республики, возле деревни Ямбахтино. Возможная причина возгорания — утечка газа. Факельное горение достигало высоты в 25-30 метров.

Как сообщили в МЧС по Чувашии, сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 13:44. Всего в тушении пожара были задействованы 37 человек и 13 единиц техники. Перехода огня на жилые дома удалось избежать. Участок трубопровода был перекрыт, а на ликвидацию факельного горения ушло почти два часа.

К сожалению, в результате ЧП погибли три человека и один серьезно пострадал. Все они — работники Заволжского линейного управления магистральных газопроводов Газпром Трансгаз Нижний Новгород. Именно это предприятие обслуживает газопровод. Уцелевший при аварии газовик был госпитализирован в больницу. Сейчас его состояние стабильное — зафиксировано 3% поражения поверхности тела в результате ожога.

Как только стало известно о происшествии, Глава республики взял ситуацию под личный контроль. «В ближайшее время наши оперативные службы разберутся в деталях, будут приняты все меры, чтобы устранить неполадки и возобновить работу в штатном режиме», — в тот же день дал комментарий телеканалу «Россия 24» Олег Николаев.

Следует отметить, что транспортный коридор Уренгой — Помары — Ужгород — экспортный газопровод. «Это магистральный газопровод, от него не запитывается газом территория Чувашской Республики, это транзитный газ, который обеспечивает перекачку газа в европейские страны», — подчеркнул руководитель региона.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Сейчас всеми обстоятельствами инцидента занимаются следователи СКР.

Также на данный момент Газпром Трансгаз Нижний Новгород проводит экспертную оценку поврежденного участка газопровода. После допуска к объекту ремонтная бригада готова будет приступить к восстановительным работам.

«Одновременно с этим поддерживается контакт с родственниками погибших. Им будет оказана поддержка со стороны эксплуатирующей организации и властей, работают психологи», — написал в своем телеграм-канале Олег Николаев.

Между тем

Глава Чувашии подписал Указ о создании Ситуационного центра. Кроме того, что он призван повысить качество принятия управленческих решений для обеспечения социально-экономического развития республики, общественной безопасности, его задачей будет предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Работа центра будет построена на синхронизации данных всех информационных систем, используемых органами власти Чувашской Республики.