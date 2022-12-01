Александр Дымников: В темную комнату я не вернусь

Искусство цифровой фотографии

Знакомьтесь: физик, специалист по недвижимости, фотограф, путешественник, председатель Союза фотохудожников города Санкт-Петербурга и немного историк Александр Дымников. Вот такой человек, сочетающий в себе разные ипостаси, побывал в редакции «СЧ». Поговорили об искусстве фотографии, о выставках и о творчестве в целом.

У Александра Дымникова в эти дни в Чебоксарах, в Центре современного искусства, проходит большая выставка. И нам было очень приятно принять у себя в гостях мастера художественной фотографии. Представил его сотрудникам редакции Валерий Железняков — фотограф, журналист, издатель и председатель Чувашского республиканского отделения Союза фотохудожников России.

Начал он сразу с главного: «Здесь получилось как — нам была предложена по линии Союза фотохудожников выставка Александра «Космический пейзаж», которая успешно проходила на юге России. И когда мы разговаривали с Сашей, он предложил нам еще одну выставку — «Храмы русского Севера». А у нас как раз появилась возможность использовать большие выставочные залы, куда две выставки могут войти. И, естественно, Александр предложил дополнить эти выставки новыми фотографиями. Мы увидим две выставки. Если кто-то видел одну, то теперь есть возможность посмотреть две выставки в одном зале. Они сочетаются друг с другом. В одной Россия, в другой весь мир», — рассказал Железняков.

— Это не совсем так, — вступил в разговор Александр Дымников. — «Космический пейзаж» — не совсем о мире. Там идея — показать пейзаж на планете после ее образования. Какой она была примерно четыре миллиарда лет назад, когда не было еще никакой растительности, ни людей, ни животных. Снимки там из разных мест — пустыни Сахары, Тибета, Гималаев — оттуда, где присутствия человека совсем не ощущается.

Нам предложили в музее довольно большое пространство, а у меня есть такие проекты большие, которые могли бы целиком здесь поместиться. И я подумал, что две выставки, тем более такие разные, будут намного интереснее зрителям. Это все очень свежий материал. «Храмы русского Севера» впервые в полном объеме были показаны только в этом году в Суздале, и «Космический пейзаж» тоже новый проект — сама идея появилась в 2018 году. Все проекты — съемки последних лет. «Космический пейзаж» я собрал впервые, он был показан в феврале в Президентской библиотеке в Петербурге, но не в бумажном виде, а в цифровом.

— Получается, нам повезло, и мы одними из первых увидим в полном объеме эти две выставки. А как вы собираете материал? Знаете заранее, что будете фотографировать?

— Ну, например, по Северу прошло 15 экспедиций. Шедевров старинной архитектуры здесь осталось мало, и за экспедицию можно проехать только небольшое число мест. Чтобы кадр получился, нужно сочетание света, ракурса, композиции. Вот в прошлом году я ездил на Кенозеро и не привез ни одного кадра. Не очень погода была, не было света, поэтому не получилось. Еще была экспедиция в Заонежье — привез оттуда всего один кадр. И то его нет на этой выставке.

Материал очень тяжело собирается. Храмов таких мало осталось. Расскажу идею этого проекта. На самом деле это исследование и поиск артефактов, эстетики и культуры дохристианского периода на Руси. Они сохранились на севере нашей страны, потому что чем севернее, тем аскетичнее виды. Но меня особенно интересовало древнерусское зодчество. В этом плане ситуация уникальна, поскольку переход от язычества к христианству шел постепенно. Говоря о культуре, нужно отметить, что до сих пор остались артефакты, которые нас связывают с дохристианской эпохой. На севере сохранились знаковые черты эстетики древней индоевропейской культуры.

— Когда планируете новую экспедицию?

— Очередную экспедицию запланировал по поморским деревням на конец февраля. Я постараюсь там снимать несколько иначе, не так, как снимал раньше. Если говорить о фотографии, то я ведь физик по образованию. Был ученым восемь лет, потом ушел в бизнес. На самом деле все, что я в жизни делаю, — это пытаюсь понять, как все происходит. Основная моя идея — анализ и исследование. И в творческую фотографию я пришел тоже с этим — пытался понять, что такое творчество, как создаются творческие фотографии. Кроме того, если снимаешь какую-то тему, очень важно ее исчерпать, после этого начинается более глубокое проникновение. Поэтому русский Север я продолжу снимать, пока будет возможность ездить и пока будут новые идеи — что снимать и как снимать. Сейчас есть новые идеи, поэтому я поеду. И «Космический пейзаж» тоже буду потихонечку пополнять новыми фотографиями.

— Вы в первый раз в Чебоксарах?

— В Чебоксарах я во второй раз. Летом ехал во Владивосток на машине и по дороге остановился здесь у друзей-фотографов.

— Александр Александрович, вы родом из Петербурга — города, воспетого писателями, поэтами, который оказывает на людей порой необъяснимое, чарующее воздействие. Он повлиял на ваше становление как фотохудожника?

— Никогда об этом не задумывался. Но на этот счет у меня есть такая идея — творчество начинается тогда, когда мы отключаем логику, когда мозг находится в творческом режиме. И в этом режиме мы и воспринимаем эстетическую ценность. А каким образом мы ее воспринимаем? Есть гипотеза, что в мозгу у каждого есть механизм эстетического восприятия, или алгоритм. То есть этому нельзя научиться, он есть у всех людей от природы. Мозг без нашего участия дает команду на выработку определенных гормонов. Мы этому не учимся. Тогда возникает вопрос — чему мы учимся? Мы учимся переключаться в творческий режим, учимся отключать логику. В этой ситуации, если мы не учимся восприятию эстетики, то как город мог на меня повлиять. Только мог помочь мне разработать этот «переключатель».

На самом деле в Питере много фотографов, а город почти никто не снимает — потому что не снять. Потому что задача фотохудожника создать что-то новое, а не скопировать, не сделать фотофиксацию памятника. Поэтому Питер снимать очень сложно. Ты все время скатываешься в фотофиксацию, потому что и так все красиво. С одной стороны, кажется, что все это здорово — кругом столько красоты! А на самом деле для творчества это может быть хуже, потому что ты должен создать что-то свое.

— А можно ли сделать хорошую фотографию на телефон?

— Технически нет, наверное. А творчески можно. Но если говорить о том, что все-таки точная передача тонов является важной частью, то нет, на телефоне это сложно.

— Вы фотографируете уже давно. В цифровой век не возникает мысли снова вернуться к пленке?

— Я начал снимать примерно в 10–11 лет, когда родители подарили мне первый в жизни фотоаппарат. Получается, что уже прошло почти полвека. Я никогда этому не учился специально — абсолютный любитель, самоучка. Был период, примерно с конца 80-х, когда я прекратил снимать. И вернулся в фотографию, когда уже появилась цифра. И тогда я понял, что в темную комнату я уже не вернусь. К этому времени я владел навыками работы на компьютере, это было в начале нулевых, и одним из первых в Питере начал печатать художественную фотографию на принтере. Нет, по пленке не скучаю и возвращаться к ней не собираюсь.