«Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» подвели итоги года

Работа во благо клиента

Руководство филиалов Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс» и АО «ЭнергосбыТ Плюс» провело традиционную в конце года пресс-конференцию, посвященную итогам уходящего года.

В зиму с должной готовностью

«Мы сохранили объемы наших инвестиционной, ремонтной программ, утвержденные схемой теплоснабжения, тем самым смогли подготовиться и войти в отопительный сезон с должной готовностью», — заявил директор филиала «Т Плюс» Сергей Ушаков. Что касается вызовов 2022 года, да, признал он, «были нюансы, но в любом случае мы все свои плановые мероприятия исполнили».

Нюансы эти продиктованы факторами как внешними, так и внутренними. Внешний — это влияние цен на материалы: металлоизделия, трубы, фасонные изделия, насосы, запорная арматура и так далее — все это в 2022 году существенно, на 30-40%, подорожало. При этом, надо отдать должное энергетикам, планы по объемам перекладок теплосетей они пересматривать не стали — «заменили ровно в том объеме, который предусмотрен обязательствами как в схеме теплоснабжения, так и концессионными соглашениями по городам Чебоксары и Новочебоксарск». А второй, внутренний, фактор обусловлен, по словам Сергея Анатольевича, тем, что «мы столкнулись с недостаточной обеспеченностью региона подрядными организациями, которые могут и способны взять на себя эти обязательства по качественным перекладкам тепловых сетей». Есть определенный пул подрядчиков, им по плечу работы, которые есть у энергетиков, но с учетом резкого увеличения объемов техмероприятий с началом реализации концессионных соглашений их возможности оказались недостаточными. Пришлось задействовать в том числе и собственный персонал — половина всего объема работ выполнена силами своих специалистов.

Еще одной темой, на которой Сергей Ушаков сосредоточил внимание журналистов, стала ESG-повестка «Т Плюс», которая активно реализуется и на территории республики. В числе мероприятий, способствующих сохранению природы, экологические акции по высадке деревьев. В этом году энергетики в Чебоксарах и Новочебоксарске посадили почти 12 тыс. саженцев разных деревьев. Достойным вкладом в экологическую повестку, безусловно, станет перевод угольных котельных Заволжья на голубое топливо — природный газ. «Туда газ уже доставлен, — уточнил директор филиала. — Сейчас идет оформление необходимых документов, до конца года это мероприятие, безусловно, будет доведено до конца».

Энергетик достоин уважения

Будут иметь продолжение и социальные мероприятия. В этом году «Т Плюс» порадовала юных новочебоксарцев — там построены две детские площадки. Традиционно компания поддерживает чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет», в котором принимают участие команды баскетболистов чуть ли не всех школ республики, а победители регионального этапа защищают честь Чувашии на всероссийском уровне. Филиал также помогает детской команде по следж-хоккею, при поддержке энергетиков юные хоккеисты с ограниченными возможностями успешно выступают и на соревнованиях всероссийского уровня.

Настоящим подарком для горожан стал музей тепла, который работал в Чебоксарах две недели. Как вырабатывается энергия, как транспортируется и так далее — обо всем этом можно было узнать в мультимедийном центре. «Тем самым хотели показать, что тепло — это трудоемкий процесс, за которым стоит неустанный труд большого коллектива энергетиков», — отметил Сергей Ушаков.

Сейчас отрасль испытывает нехватку грамотных специалистов. Энергокомпания нацелена повысить интерес к профессии, благодаря представителям которой тепло и светло в наших домах. Большое внимание уделяется взаимодействию с учебными заведениями. Например, только в текущем году на станциях филиала проведены более 70 экскурсий для школьников и студентов, что помогает молодежи в выборе профессии и будущего места работы.

Собираемость обеспечили

Хорошей назвал директор филиала ЭнергосбыТа Вячеслав Зданович ситуацию с собираемостью платежей за потребленные тепловую энергию и горячую воду: «Дебиторская задолженность составляет 1,5 млрд рублей. Сумели ее сохранить на уровне конца 2021 года. С учетом того, что с началом реализации концессионного соглашения количество наших клиентов увеличилось вдвое, это очень хорошее достижение». Принятые в прошлом году новые клиенты, по его мнению, «в основном ответственные плательщики — в этом плане мы приобрели хороших партнеров, наших работодателей, как я их часто называю, и соответственно продолжаем работу в этом ключе».

Вячеслав Юрьевич подтвердил, что филиал энергокомпании в отношении должников вынужден применять весь комплекс инструментов в рамках действующего законодательства. Собираемые денежные средства используются для ремонта теплосетей, обновления оборудования электростанций, реализации инвестиционных проектов на объектах энергетики, что направлено на улучшение качества ресурса для конечного потребителя.

Не только «до входа в дом»

Работу во благо клиента Вячеслав Зданович подтвердил рядом примеров. Казалось бы, поставляя тепло, ЭнергосбыТ согласно законодательству несет ответственность «до входа в дом», и что происходит дальше — его вроде бы не должно волновать. Но жалобы горожан на перетопы и недотопы квартир компания без внимания не оставляет — именно энергетики поднимают тему необходимости соблюдения температуры обратной сетевой воды. Это важный показатель качественного использования тепла в доме.

«Проблему вынесли на уровень надзорных органов, администраций городов и правительств республик. И теперь у наших партнеров, органов власти, управляющих компаний, жителей многоквартирных домов есть понимание, что от неотрегулированности систем теплоснабжения внутри жилого дома клиент вынужден переплачивать», — отметил директор филиала. Обеспечение открытости компании — еще одна грань заботы о клиенте. Сегодня 12 тыс. клиентов квитанции получают в электронном виде: удобно, комфортно, современно. И экологии в помощь. В этом году 20 тыс. клиентов подключены к личному кабинету, который позволяет клиентам передавать показания, направлять вопросы, осуществлять оплату без комиссии. 96% клиентов — юридических лиц переведены на электронный документооборот — по этому показателю филиал Марий Эл и Чувашии является лидером среди региональных подразделений ЭнергосбыТа.

Ну и, конечно, акции, проводимые энергосбытовой компанией. Недавно подвели итоги акции «Лучшая жилищная организация», победителей которой — две управляющие компании и два товарищества собственников жилья — поощрили сертификатами номиналом 100 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно. Денежные средства жилищные организации используют на благоустройство территорий обслуживаемых ими домов.

«Управляющие компании можно было бы оценивать по единственному критерию — своевременной оплате ресурсов. Но мы специально ввели дополнительные условия, в том числе уровень платежей жильцов, — в этом плане помогаем управляющим компаниям собирать деньги», — подчеркнул Вячеслав Юрьевич. Тем временем приближается к финишу очередная акция — «В Новый год — без долгов!» Тоже — в пользу добросовестных клиентов. Для участия в акции им до конца года нужно оплатить текущее потребление, авансом внести плату за декабрь — и… дожидаться розыгрыша призов!

«Цифра» все активнее

А в завершение встречи журналисты наглядно убедились в том, что «Т Плюс» вступила в активную фазу цифровизации и наступление «цифры» на чувашские энергообъекты идет по всем фронтам. Сергей Ушаков ознакомил представителей СМИ с работой автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета тепловой энергии. Не выходя из кабинета, на экране ноутбука в реальном времени можно посмотреть, например, соблюдение температуры теплоносителя на входе и выходе из того или иного здания, соответствие подаваемых ТЭЦ градусов температуре наружного воздуха и так далее. «Система также позволяет снимать показания приборов учета в режиме онлайн — в любое время, — объяснил Вячеслав Зданович. — Раньше нам приходилось постоянно напоминать клиентам передавать показания — чтобы ОДН был соответствующий. Сейчас передача 97% показаний происходит автоматически. Эта система облегчает работу и нам, и нашим клиентам».