Валерий Андреев: «И дальше стремиться к лидерству — не догонять, а опережать!»

И этот «ум» отечественный, чувашский превосходит многие импортные аналоги

Научно-производственное объединение «Каскад-ГРУП» — ведущее предприятие Чувашии по разработке продукции для рынка автоматизации, IT-решениям и внедрению систем промышленной автоматизации — 14 декабря отметило 15-летие со дня своего образования. Сегодня у компании — более 500 проектов, заказчиками которых являются около 200 российских и зарубежных клиентов. Предприятие относится к группе производственно-инжиниринговых компаний, основа же развития компании — разработка, производство и внедрение инновационной продукции и решений. Об этом мы поговорили с генеральным директором объединения Валерием Андреевым.

СПРАВКА «СЧ» Андреев Валерий Славович после окончания Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова трудовую деятельность начал в 1986 году в ЧПО «Химпром»: был начальником управления АСУТП предприятия. В 2002 году возглавил инжиниринговый центр ЧНПП «Элара», работал в должности директора направления «Энергоавтоматика» — заместителя генерального директора. В 2005 году возглавил бизнес-единицу «Инжиниринг», работал директором бизнес-центра «Автоматизация» ОАО «ЗЭиМ».

В 2007 году «с нуля» основал и возглавил НПО «Каскад-ГРУП».

Награжден Почетными грамотами Чебоксарского городского Собрания депутатов и Минэкономразвития ЧР.

— Валерий Славович, насколько мне известно, ваше предприятие было образовано на базе одной из чебоксарских научных школ…

— Вы правы: наше предприятие вышло из научной школы Чувашского госуниверситета, акционерных обществ «Химпром», «ЭЛАРА» и «ЗЭиМ». Еще на стадии формирования представители школы сосредоточились на изысканиях в управлении технологическими процессами. Мы стремились сделать невидимое человеку видимым с помощью законов физики и математики — посредством датчиков, приборов, цифровых устройств, вычислительной техники. Чтобы непредсказуемое сделать предсказуемым, широко используются аналитические методы прогнозирования и управления. Ну если еще и применить элементы многомерного математического моделирования, можно добиться автоматической идентификации и локализации развивающейся аварии.

Кстати, это и на сегодня остается весьма актуальной задачей во множестве непрерывных технологий: генерации электроэнергии, водоснабжении, химическом синтезе, нефтедобыче и транспорте, металлургии, биотехнологии, инфраструктурах гипермаркетов, аэропортов, портов. Операторы таких крупных непрерывных процессов несут огромную ответственность и никогда не работают в одиночку. Их целый штат, и им нужны коммуникационные технологии и полноценная автоматика, которая помогает дополнить реальность дистанционного обслуживаемого участка и через смартфоны, ноутбуки, гаджеты.

— Получается, что только бдительный системный инструмент сможет контролировать все то, что создано человеком…

— Уровень нашего развития сегодня таков, что человек просто физически не сможет проследить за всеми технологическими цепочками. Конечно, роботы частично или полностью заменяют моторику человека в промышленности. Но полностью заменить сенсорику и интеллект человека системами автоматизации и диспетчеризации, которые принято называть АСУТП, АСДУ, АИИС и другое множество, пока еще невозможно.

— Валерий Славович, над какими научными технологиями работает ваша команда в настоящее время?

— Основной задачей нашего коллектива сегодня является цифровое решение по интеграции технологического оборудования в единый инструментарий технолога или руководителя. Причем на всех уровнях: начиная от измерений величин, их записи, доставки, обработки, интерпретации и заканчивая IT-сервисами многократного резервного копирования и способами гарантированной доставки, включая дистанционное управление с политикой безопасности. Другими словами, все те средства, которые составляют определение «умный дом, цех, предприятие, район» и так далее. Причем этот «ум» — отечественный, чувашский, превосходит многие импортные аналоги, признан и работает на многих ответственных производствах России и стран ближнего зарубежья. Наиболее известным нашим фирменным продуктом является SCADA и SoftLogic — система «Каскад»-«KLogic».

Отдельным направлением стали диспетчеризация инженерных систем общественной инфраструктуры — зданий, гипермаркетов и распределительных центров. С каждым новым проектом развивалась и сама SCADA-система: добавлялись новые цифровые устройства, шлюзы, процессоры автоматизации, драйверы, объекты визуализации, внедрялись новые функции, позволяющие максимально упростить рутинные операции, снижать вероятность механических ошибок и негативного влияния «человеческого фактора».

Таким образом, из моносистемы SCADA-система «Каскад» эволюционировала в универсальную вертикально-интегрированную масштабируемую систему. Она позволяет охватить как задачи малой автоматизации, так и построения крупных систем в масштабе предприятия, города, региона. Каждый проект — это новый опыт, новые задачи и новые пути их реализации. И чем масштабнее проект, тем больше нового оборудования, тем сложнее задачи интеграции и построения систем автоматизации и энергосбережения.

— Помимо ярко выраженной вашей интеллектуальной собственности — программного обеспечения АСУТП класса «SCADA-SoftLogic» — вы заявили еще об одном, полностью импортозамещающем продукте, — процессоре автоматизации АР-8. Когда пришло решение о его разработке?

— Современные системы промышленной автоматизации — это сложный комплекс взаимосвязи оборудования, протоколов, интерфейсов и персонала. Причем оборудование одного производителя стыкуется между собой, как правило, без проблем, а вот интеграция оборудования разных производителей вызывает серьезные проблемы. И тут возникают самые неожиданные варианты его реализации. Что уж говорить о счетчиках электроэнергии, тепла и газа? Логичным было бы найти решение, позволяющее «опросить» парк приборов, подключиться к ближайшему коммутатору и передать данные на сервер по одному из стандартных протоколов. Так и появился процессор автоматизации «Каскад» АР-8, способный эффективно решать, кроме этого, и массу других полезных задач в области автоматизации.

— А в чем его уникальность?

— Он оснащен процессором с хорошей вычислительной мощностью, двумя интерфейсами RS-485, одним интерфейсом RS-232, портами Ethernet, работает под управлением полноценной операционной системы Linux, ядра исполнительной системы собственной разработки, исключающей возможности использования программных закладок, оснащается модемом, WiFi или радиомодулем. Но самое главное — это встроенный парк или библиотека цифровых протоколов обмена. Внушительное количество протоколов обмена для устройств различных производителей приборов учета позволяет собрать как оперативные, так и архивные данные. При этом разные приборы учета могут работать в одной сети и опрашиваться на разных скоростях и с разными параметрами контроля четности. Кстати, для обеспечения информационной безопасности при передаче данных трафик может быть и шифрованным. Важно отметить, что процессор автоматизации АР-8 уже утвержден как тип средств измерений и внесен в Госреестр СИ под № 87231-22. Возможности АР-8 наращиваются от проекта к проекту.

— Как удается в рамках одного предприятия наладить взаимодействие уникальных научных разработок и производство технологичной продукции?

— Развитие компании — это постоянный, непрекращающийся процесс, очень ответственный, сложный, но и очень интересный. Неизменной остается ориентированность команды профессионалов на решение существующих проблем через разработку, производство и внедрение новой продукции путем поддержания постоянной связи с наукой и с учетом «обратной связи» — знаниями, что же нужно сегодня для нашей промышленности в первую очередь.

— Ваши пожелания по случаю 15-летия предприятия?

— Накануне нашего маленького юбилея хотелось бы пожелать всему коллективу НПО «Каскад-ГРУП» не останавливаться на достигнутом и дальше стремиться к лидерству — не догонять, а опережать!

Николай Галкин