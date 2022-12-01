Солдатская летопись — во имя жизни

Воспитание патриота своей Родины во все времена являлось приоритетной задачей государства, а сегодня требует детального осмысления и выработки конкретной программы действий по созданию стройной системы патриотического воспитания детей и подростков в образовательных организациях. Задача школы — заложить основы гражданского самосознания на основе примеров из истории нашей страны. Особую роль в этом процессе играет осмысление военной истории. В чебоксарской средней школе № 54 такая работа ведется уже давно, наработан хороший опыт.

В 2015 году в школе был создан виртуальный музей «Солдатская летопись» в рамках проекта «Салют, Победа!». Его предназначение — собрать солдатские истории участников Великой Отечественной войны — родственников учеников школы. За прошедшие годы был накоплен большой опыт поисковой работы, несколько поколений учеников приняли участие в этом проекте, собрано порядка 700 солдатских историй.

В процессе работы музея стала очевидной необходимость организации обучения учащихся основам поисковой деятельности. Так возникла программа внеурочной деятельности «Учебная лаборатория «Солдатская летопись», итогом работы которой становятся индивидуальные проекты-презентации «Солдатская летопись моей семьи», которые размещаются в школьном виртуальном музее «Солдатская летопись».

На основе обобщенного опыта учебной лаборатории и опыта поисковой деятельности в 2017 году в школе был сформирован поисковый отряд «Живая память» — группа инициативных и активных старшеклассников под руководством педагогов, учителей истории. Большая работа была проделана в ходе поисковой экспедиции на Сурском оборонительном рубеже: под руководством педагога Марии Храмовой члены поискового отряда побывали на месте строительства оборонительных укреплений, пообщались с местными жителями и краеведами. На основе собранного материала была составлена карта Сурского оборонительного рубежа в Урмарском районе Чувашской Республики, а также был разработан экскурсионный маршрут для школьников по Урмарскому участку Сурского оборонительного рубежа.

Обобщив опыт поисковой и музейной деятельности, педагоги и члены поискового отряда «Живая память» в 2022 году выступили с инициативой создания сайта «Во имя жизни», на котором будет систематизирована информация о воинах — участниках Великой Отечественной войны, а также участниках локальных военных конфликтов последних десятилетий: военных действий ограниченного контингента советских войск в Афганистане, операции по восстановлению конституционного порядка в Чечне, военной операции в Сирии, специальной операции на территории Украины.

Информация о воинах, погибших в ходе локальных конфликтов, разрозненна, недостаточно хорошо систематизирована, что делает ее поиск затруднительным. Новый проект школы № 54 предполагает систематизацию и хранение информации о погибших воинах в одном месте. Представляется целесообразным объединение усилий всех поисковых отрядов нашей республики, создание единой региональной электронной базы данных по участникам войн и военных операций — уроженцев нашего региона.

Планируется скоординированная работа всех поисковых отрядов, обмен опытом и информацией, обучающие семинары для участников проекта с привлечением технических специалистов, а также освещение деятельности в средствах массовой информации. Реализация проекта будет способствовать сохранению памяти о тех, кто погиб, выполняя свой воинский долг.

Ирина Омельченко, Мария Храмова