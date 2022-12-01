Представители Чувашии завоевали три «бронзы» всероссийских соревнований в Сочи

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Самбисты команды «Волжские медведи» составили достойную конкуренцию коллективам из других регионов страны. Фото cap.ru

Коллектив «Волжские медведи» продемонстрировал высокий уровень мастерства на финальных соревнованиях Всероссийского проекта «Самбо — в школу!», которые прошли в Сочи.
За медали турнира боролись 17 команд со всей России, в том числе коллектив из ДНР. Нашу республику представляли воспитанники спортшколы олимпийского резерва № 10 и школы № 2, сообщили в Минспорте Чувашии.
Интересно, что в программе соревнований числились не только поединки по обычному самбо, но и экзотический вид единоборства. Так, спортсмены участвовали в демо-самбо — вид состязаний, в котором ребята показывали красочные броски и элементы самообороны без оружия под музыку. Также самбисты проверяли интеллектуальные способности в квизе и сдавали комплекс «Готов к труду и обороне».
В заключительный день турнира спортсмены нашей республики вышли на ковер для серьезных баталий в привычном виде самообороны без оружия. Если Тимур Киреев (вес до 50 кг) и Глеб Романов (вес до 59 кг) с серьезным преимуществом завершили схватки за бронзовые медали, то еще одному самбисту — Ивану Борисову — пришлось попотеть. До последней минуты наш земляк проигрывал сопернику с минимальным счетом, но когда на табло уже заканчивалось время, Ивану удался красивый бросок на два балла, принесший атлету долгожданную «бронзу».
«Ребята с десяти лет занимаются самбо. Они очень сильно меня порадовали, работа на тренировках не прошла зря, — поделился мнением тренер спортсменов Андрей Карпунин. — Будем готовиться к следующим соревнованиям. Сезон в самбо в самом разгаре. При этом важно, чтобы наши воспитанники не забывали и об учебе, несмотря на огромное количество тренировок и соревнований».
«Проект «Самбо — в школу!» на территории Чувашии успешно реализуется уже пять лет, и одной из площадок является школа № 2. Этим видом спорта здесь занимаются порядка 80 учеников. Для участия в финале всероссийского проекта школьники республики прошли городской и региональный этапы. Будем помогать развиваться этому проекту и дальше», – подчеркнул директор спортшколы олимпийского резерва № 10 Игорь Софронов.

Опубликовано: 14 декабря 2022 г.


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