Спортивный гимнаст — чемпион ОИ заинтриговал Чебоксарами

Чемпион и серебряный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Никита Нагорный выложил в соцсетях видеоанонс и спросил пользователей: «Угадайте, где я сейчас проведу открытую тренировку?»

Вопрос титулованный спортсмен сопроводил вариантами ответов: Стамбул, Чебоксары, Дубай, Ростов. Через некоторое время появилось новое видео, в ролике гимнаст говорит: «Итак, я в Дубае…»

Но появление Чебоксар в списке — не случайно. Нагорный женат на гимнастке Дарье Спиридоновой — нашей землячке, родившейся пусть не в Чебоксарах, но совсем рядом — в Новочебоксарске. Как и муж, она именитая спортсменка: серебряный призер ОИ, чемпионка мира, двукратная чемпионка России.