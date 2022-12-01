Спортивный гимнаст — чемпион ОИ заинтриговал Чебоксарами

Автор: Владимир НардинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Чемпион и серебряный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Никита Нагорный выложил в соцсетях видеоанонс и спросил пользователей: «Угадайте, где я сейчас проведу открытую тренировку?»
Вопрос титулованный спортсмен сопроводил вариантами ответов: Стамбул, Чебоксары, Дубай, Ростов. Через некоторое время появилось новое видео, в ролике гимнаст говорит: «Итак, я в Дубае…»
Но появление Чебоксар в списке — не случайно. Нагорный женат на гимнастке Дарье Спиридоновой — нашей землячке, родившейся пусть не в Чебоксарах, но совсем рядом — в Новочебоксарске. Как и муж, она именитая спортсменка: серебряный призер ОИ, чемпионка мира, двукратная чемпионка России.

Опубликовано: 14 декабря 2022 г.


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