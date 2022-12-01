В Моргаушском районе благоустроили парк и обновили клуб

В конце года принято подводить итоги, что значительного удалось сделать. Для жителей Большого Сундыря, например, большим событием стало благоустройство парка, а для села Оточево и близлежащих к нему деревень Сятракасинского сельского поселения — открытие обновленного сельского клуба.

Большой Сундырь — одно из крупных сел района, как говорят сами селяне — второй районный центр. Благоустройство Парка 40-летия Победы на улице Ленина по проекту «Формирование комфортной городской среды» (реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда») началось еще в прошлом году. Тогда было проведено электроосвещение на 2 млн рублей. В этом году объем работ был намного больше, и велись они не без проблем, в частности, были нарушены сроки сдачи объекта.

Тем не менее, по словам главы Большесундырского сельского поселения Натальи Мареевой, выделенные на благоустройство парка средства (16,8 млн рублей) полностью освоены. Теперь все пешеходные тротуары в парке заасфальтированы, обустроены детская и волейбольная площадки, установлены уличные тренажеры, появилась сцена с навесом.

Кстати, скоро парк пополнится еще одной игровой площадкой, на что из бюджета республики планируют выделить еще 8 млн рублей. Вот тогда, пожалуй, и можно будет для всех жителей села устроить большой праздник, какой, например, устроили жители села Оточево по случаю открытия обновленного клуба.

На ремонт клуба республика выделила около 7 млн рублей, еще 800 тыс. рублей администрация района направила на приобретение мебели, оборудования, «одежды» для сцены. Порядка 500 тыс. рублей внесло само сельское поселение.

Кстати, преобразилась после ремонта и библиотека, которая находится в этом же здании. Здесь же, в другой половине находится ФАП. Рядом с клубом расположен памятник павшим воинам в Великой Отечественной войне. Совсем недавно тут установили стелу участникам Великой Отечественной войны.

Обновленный сельский клуб в Оточево станет местом притяжения для 700 жителей села и окрестных деревень Синьял Оточево, Торинкасы, Ирхкасы и других небольших населенных пунктов.