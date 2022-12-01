Новости районов короткой строкой

Новые возможности и победы

В ИБРЕСЯХ с 11 декабря на вокзале заработала пригородная железнодорожная касса, где можно купить билеты не только на пригородные и дальние поезда, но также и на самолеты и междугородние автобусы, сообщили в Минтрансе Чувашии. Касса будет обслуживать пассажиров в будни с 5.00 до 18.40.

НОВОЧЕБОКСАРСКАЯ городская больница по нацпроекту «Здравоохранение» получила три новых аппарата искусственной вентиляции легких. По данным Минздрава республики, каждый стоит более 3 млн рублей. Аппараты уже установлены и используются.

В КАНАШСКОМ РАЙОНЕ чествуют юнармейцев Янгличской школы имени Героя России Н.Ф. Гаврилова. Семиклассники приняли участие в 16-м открытом Московском городском конкурсе «Смотр строя и песни. Марш Победителям!». В средней возрастной группе ребята заняли первое место. Также от Чувашии участвовали школьники из Комсомольского и Красночетайского районов. Команда «Спарта» из Красночетайского района победила среди старшеклассников.