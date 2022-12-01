Госслужба Чувашии по тарифам — лидер по цифровизации госзакупок

Рост закупок оценили в «РОСТе»

По итогам работы за 2022 год Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам признана лидером индекса эффективности закупочной деятельности регионов. Такую оценку ее работе по централизации и цифровизации государственных и муниципальных закупок дала ассоциация «Равноправие — ответственность — состязательность в торгах» («РОСТ»). Оценили эксперты «РОСТа» то, что в Чувашии объем закупок товаров, работ, услуг для обеспечения республиканских и муниципальных нужд увеличивается с каждым годом. В отчетном году он составил 41,1 млрд руб., прибавив по сравнению с предыдущим годом 17%. При этом большая часть закупок — 81,7% — осуществлена путем проведения электронных аукционов. А доля закупок у субъектов малого предпринимательства составила 33,3% от общего объема конкурентных процедур закупок по республике.