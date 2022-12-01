Дождь и снег: погода не дает республике расслабиться

Особое внимание — восстановлению социальных объектов

Непогодные катаклизмы в минувшие выходные дни оставили без электричества множество населенных пунктов республики и сильно осложнили обстановку на дорогах. На вчерашнее число заметного улучшения не наблюдалось, муниципалитеты и экстренные службы работают с максимальной нагрузкой. Речь о данной ситуации по поручению Главы Чувашии Олега Николаева шла на вчерашней еженедельной правительственной планерке, которую провел первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков.

Как доложил руководитель ГКЧС Чувашии Сергей Павлов, после резкого потепления 9 декабря регион накрыл циклон с мокрым снегом с переходом на ледяной дождь. Это привело к массовому отключению электроэнергии из-за обрыва проводов. На 10 декабря число пострадавших населенных пунктов колебалось в пределах 100, но день спустя цифра возросла до 150. Несмотря на то, что энергослужбы работали в круглосуточном режиме. По данным на 2 часа ночи 12 декабря, ситуация оставалась сложной в 17 муниципалитетах, в зоне отключения оказались 26 тыс. домовладений с 51 тыс. проживающих, а также 157 социально значимых объектов. Больше всего отключений в Урмарском, Вурнарском, Моргаушском, Аликовском, Ибресинском районах. Ситуация меняется быстро — то в сторону снижения, то наоборот.

И на 8 утра 12 декабря перебои энергоснабжения наблюдались уже в 15 муниципалитетах, в том числе Алатырском, Аликовском, Вурнарском, Ибресинском, в 135 населенных пунктах с 43 тыс. жителей.

На устранении аварий занято около 200 человек, 80 единиц техники, бригада энергетиков. Еще 6 бригад прибыли из Самары и Ульяновска, следом ожидается прибытие 31 бригады из Самары, Саратова и Оренбурга. В экстренном порядке состоялось заседание оперативного штаба, после которого даны конкретные поручения и рекомендации, сказал глава ГКЧС. По филиалу Россети «Волга Чувашэнерго» введен особый режим работы. Он напомнил, что ожидается похолодание до 14 градусов мороза, поэтому максимальные усилия надо приложить сегодня.

О ситуации на дорогах рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов. На участке железной дороги Аразмас — Канаш из-за провисания электросетей под тяжестью снега 11 декабря то и дело автоматически отключалось электричество, вставали электропоезда. Работы по восстановлению велись всю ночь. Задержка на отдельных направлениях доходила до 9 часов, силами железнодорожников осуществлялась добуксировка составов тепловозами, очистка путей. К утру 12 декабря электропитание на всем участке восстановлено, движение открыто. Задержка снизилась до 2-3 часов, а поезда Москва — Чебоксары — 45 минут. Но работы продолжатся еще не менее недели.

Ситуация на автодорогах тоже непростая. В Алатырском районе было приостановлено движение из города до поселков Атрать и Старые Айбеси. На расчистке от снега в общей сложности в выходные в республике работали 582 единицы техники. Использование специальных смесей было неэффективным — дождь быстро их смывал, отметил министр. Как отметил Михаил Ноздряков, ситуация напряженная. Особое внимание следует уделить устранению последствий непогоды на социально значимых объектах ЖКХ.

Комментарий

РАБОТА В ОСОБОМ РЕЖИМЕ

«Ситуация с нарушением подачи электроэнергии в ряде населенных пунктов Чувашии продолжает оставаться напряженной. Для восстановления подачи электроэнергии идет наращивание необходимых сил и средств. Бригады, в том числе МЧС России, из соседних регионов продолжают работы. В целях оперативного реагирования продолжается работа штаба с участием руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления. Особый режим работы введен по филиалу ПАО «Россети Волга» — «Чувашэнерго».

Для непрерывного обеспечения электроэнергией социально значимых объектов проверяется готовность резервных источников энергоснабжения. Оперативная группа ГКЧС Чувашии совместно с ЦУКС Главного управления МЧС России по Чувашской Республике в круглосуточном режиме ведет мониторинг ситуации.

Выражаю слова искренней признательности всем задействованным в процессе восстановления поврежденной инфраструктуры, губернаторам Самарской, Саратовской, Оренбургской, Ульяновской областей за включенность и готовность помочь!

Работаем над скорейшим разрешением возникшей ситуации».

(Из телеграм-канала Главы Чувашии Олега Николаева)