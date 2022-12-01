Дождь и снег: погода не дает республике расслабиться

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
На устранении обрывов проводов энергетики работают в усиленном режиме. Фото Чувашинформ.рф

Особое внимание — восстановлению социальных объектов

Непогодные катаклизмы в минувшие выходные дни оставили без электричества множество населенных пунктов республики и сильно осложнили обстановку на дорогах. На вчерашнее число заметного улучшения не наблюдалось, муниципалитеты и экстренные службы работают с максимальной нагрузкой. Речь о данной ситуации по поручению Главы Чувашии Олега Николаева шла на вчерашней еженедельной правительственной планерке, которую провел первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков.
Как доложил руководитель ГКЧС Чувашии Сергей Павлов, после резкого потепления 9 декабря регион накрыл циклон с мокрым снегом с переходом на ледяной дождь. Это привело к массовому отключению электроэнергии из-за обрыва проводов. На 10 декабря число пострадавших населенных пунктов колебалось в пределах 100, но день спустя цифра возросла до 150. Несмотря на то, что энергослужбы работали в круглосуточном режиме. По данным на 2 часа ночи 12 декабря, ситуация оставалась сложной в 17 муниципалитетах, в зоне отключения оказались 26 тыс. домовладений с 51 тыс. проживающих, а также 157 социально значимых объектов. Больше всего отключений в Урмарском, Вурнарском, Моргаушском, Аликовском, Ибресинском районах. Ситуация меняется быстро — то в сторону снижения, то наоборот.
И на 8 утра 12 декабря перебои энергоснабжения наблюдались уже в 15 муниципалитетах, в том числе Алатырском, Аликовском, Вурнарском, Ибресинском, в 135 населенных пунктах с 43 тыс. жителей.
На устранении аварий занято около 200 человек, 80 единиц техники, бригада энергетиков. Еще 6 бригад прибыли из Самары и Ульяновска, следом ожидается прибытие 31 бригады из Самары, Саратова и Оренбурга. В экстренном порядке состоялось заседание оперативного штаба, после которого даны конкретные поручения и рекомендации, сказал глава ГКЧС. По филиалу Россети «Волга Чувашэнерго» введен особый режим работы. Он напомнил, что ожидается похолодание до 14 градусов мороза, поэтому максимальные усилия надо приложить сегодня.

Дорожникам пришлось не только расчищать трассы от снега, но и убирать с них упавшие деревья. Фото cap.ru

О ситуации на дорогах рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов. На участке железной дороги Аразмас — Канаш из-за провисания электросетей под тяжестью снега 11 декабря то и дело автоматически отключалось электричество, вставали электропоезда. Работы по восстановлению велись всю ночь. Задержка на отдельных направлениях доходила до 9 часов, силами железнодорожников осуществлялась добуксировка составов тепловозами, очистка путей. К утру 12 декабря электропитание на всем участке восстановлено, движение открыто. Задержка снизилась до 2-3 часов, а поезда Москва — Чебоксары — 45 минут. Но работы продолжатся еще не менее недели.
Ситуация на автодорогах тоже непростая. В Алатырском районе было приостановлено движение из города до поселков Атрать и Старые Айбеси. На расчистке от снега в общей сложности в выходные в республике работали 582 единицы техники. Использование специальных смесей было неэффективным — дождь быстро их смывал, отметил министр. Как отметил Михаил Ноздряков, ситуация напряженная. Особое внимание следует уделить устранению последствий непогоды на социально значимых объектах ЖКХ.

Комментарий

РАБОТА В ОСОБОМ РЕЖИМЕ

«Ситуация с нарушением подачи электроэнергии в ряде населенных пунктов Чувашии продолжает оставаться напряженной. Для восстановления подачи электроэнергии идет наращивание необходимых сил и средств. Бригады, в том числе МЧС России, из соседних регионов продолжают работы. В целях оперативного реагирования продолжается работа штаба с участием руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления. Особый режим работы введен по филиалу ПАО «Россети Волга» — «Чувашэнерго».
Для непрерывного обеспечения электроэнергией социально значимых объектов проверяется готовность резервных источников энергоснабжения. Оперативная группа ГКЧС Чувашии совместно с ЦУКС Главного управления МЧС России по Чувашской Республике в круглосуточном режиме ведет мониторинг ситуации.
Выражаю слова искренней признательности всем задействованным в процессе восстановления поврежденной инфраструктуры, губернаторам Самарской, Саратовской, Оренбургской, Ульяновской областей за включенность и готовность помочь!
Работаем над скорейшим разрешением возникшей ситуации».

(Из телеграм-канала Главы Чувашии Олега Николаева)

Опубликовано: 12 декабря 2022 г.


Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.