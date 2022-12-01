Промышленный потенциал Чувашии обеспечит технологический суверенитет

Проекты получают поддержку

В Москве прошла встреча Главы республики Олега Николаева с федеральным куратором региона, заместителем Председателя Правительства — министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. На ней был рассмотрен ход реализации индивидуальной программы социально-экономического развития республики на 2020–2024 годы и ряда инвестиционных проектов.

Как сообщил Олег Николаев, за два года действия программы создана особая экономическая зона в Новочебоксарске, ведется работа по созданию индустриальных парков в Новочебоксарке и Батыревском районе. В республике поддержано более 530 инвестпроектов малого и среднего бизнеса на общую сумму более 7,2 млрд рублей с 1,1 тыс. рабочих мест. Более 200 граждан смогли воспользоваться единовременной денежной выплатой для внесения первоначального взноса по ипотечным кредитам.

Было также отмечено, что постоянно растут объем и количество мер поддержки промышленности. Так, объем консолидированного финансирования (федеральный и республиканский бюджеты, займы федерального и республиканского фондов развития промышленности, субсидии различного уровня) мер господдержки в 2022 году в 2,8 раза больше, чем в предыдущем году.

Чувашия значительно увеличила объемы получаемой федеральной субсидии на реализацию промышленной политики, что позволяет не только открывать и развивать производства, но и создавать дополнительные рабочие места. В этом году объем поддержки промышленных предприятий по сравнению с прошлым годом увеличился почти в 2,4 раза.

По единой региональной субсидии бюджет региона получил 146,1 млн рублей (в 2021 году — 61,8 млн рублей). Всего по региональной субсидии на поддержку предприятий в 2021 году было направлено 86,8 млн рублей, в 2022 году — 196,1 млн рублей. В 2023 году планируется 215,9 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 142,5 млн рублей.

Кроме этого, за последний год вдвое увеличился интерес чувашских предприятий к мерам федеральной поддержки. «Если в 2021 году по программам федерального Фонда развития промышленности предприятиям республики для реализации собственных проектов выданы займы на общую сумму 1,3 млрд рублей, то уже в текущем году на рассмотрение направлены четыре заявки на общую сумму 2,8 млрд рублей», — констатировал Глава республики.

В свою очередь, почти в 4,5 раза вырос объем поддержки и по линии регионального Фонда развития промышленности. Если в 2021 году было профинансировано 5 проектов на общую сумму 88,1 млн рублей, то в этом году уже одобрено 11 проектов на общую сумму 395,9 млн рублей.

Интенсивно, по словам Олега Николаева, ведется работа и по созданию промышленных кластеров. Всего их на сегодня шесть — электротехнический, изделий для комплексного оснащения помещений, машиностроительный, кластеры пищевого оборудования, приводного машиностроения и легкой промышленности. Некоторые являются уникальными для всей страны. Организовано пять индустриальных парков и технопарков, в планах на ближайшие годы — еще столько же.

«Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития республики идет в соответствии с графиком, — констатировал Денис Мантуров. — Поэтому поддерживаю предложение продлить период ее выполнения, но решение будет принято по результатам завершения реализации индивидуальных программ в 2024 году. Промышленный комплекс Чувашии обладает достаточным потенциалом для создания и развития новых производств, в том числе направленных на обеспечение технологического суверенитета. Мы готовы поддерживать инициативы — конечно, речь идет о качественно подготовленных проектах».

Глава Чувашии также рассказал о реализации предприятием «Волжская перекись» (входит в ПАО «Химпром») проекта по производству перекиси водорода при помощи СПИК 2.0. Реализация этого проекта предусматривает внедрение современной технологии для создания производства высококонцентрированной перекиси водорода. Объем инвестиций в проект составляет около 10 млрд рублей, плановый ввод объекта в эксплуатацию намечен в период с четвертого квартала 2023 года по первый квартал 2024 года.

«Проект является ключевым для Чувашии и способствует развитию всей производственной площадки «Химпрома». Он создает благоприятный инвестиционный климат, в том числе за счет создания в регионе дополнительных 110 рабочих мест», — резюмировал Глава республики. На сегодня по проекту завершены общестроительные работы, подано тепло по постоянной схеме, 100% основного оборудования поступило на площадку, идет монтаж, но не завершен монтаж инженерных систем, готовность объекта составляет 83%.

Кстати

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, на встрече Олег Николаев также предложил реализовать на площадке «Химпрома» проект по производству высокочистого кремния. «Данная продукция востребована в микроэлектронике, солнечной энергетике, и реализация проекта позволит создать сырьевую базу для импортозамещения. Этому будет способствовать имеющаяся в республике промышленная база, компетенции по развитию химического комплекса и наличие квалифицированных технических кадров», — отметил руководитель республики. Предварительный объем инвестиций составляет 23,1 млрд рублей.