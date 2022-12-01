В республике подписано еще одно соглашение по развитию машиностроительного комплекса

По сообщению пресс-службы Минпромэнерго, Чебоксарский завод силовых агрегатов стал площадкой для обсуждения совместной кооперации между промышленными предприятиями Чувашии. Более 40 руководителей предприятий республики оценили масштаб и уровень технологического оснащения завода и обсудили дальнейшее взаимодействие по развитию машиностроительного комплекса.

В рамках встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между региональным отделением Союза машиностроителей России и Ассоциацией «Машиностроительный кластер Чувашской Республики». Свои подписи поставили генеральный директор ООО «Чебоксарский завод силовых агрегатов» Александр Дмитриев и председатель Чувашского РО «СоюзМаш» Валерий Воронин.

«Взаимодействие с «СоюзМаш» на базе кластера будет организованно системно: это совместные инновационные разработки, а также долгосрочное и эффективное сотрудничество, направленное на объединение усилий в сфере машиностроения. Участие в кластере позволит не просто создать «трибуну» для обсуждения проблемных вопросов в машиностроительной отрасли, но и привлечь эффективные меры поддержки, чтобы достичь конкретных результатов в короткие сроки»,— комментирует событие министр промышленности и энергетики Александр Дмитриев.