В республике подписано еще одно соглашение по развитию машиностроительного комплекса

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По сообщению пресс-службы Минпромэнерго, Чебоксарский завод силовых агрегатов стал площадкой для обсуждения совместной кооперации между промышленными предприятиями Чувашии. Более 40 руководителей предприятий республики оценили масштаб и уровень технологического оснащения завода и обсудили дальнейшее взаимодействие по развитию машиностроительного комплекса.
В рамках встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между региональным отделением Союза машиностроителей России и Ассоциацией «Машиностроительный кластер Чувашской Республики». Свои подписи поставили генеральный директор ООО «Чебоксарский завод силовых агрегатов» Александр Дмитриев и председатель Чувашского РО «СоюзМаш» Валерий Воронин.
«Взаимодействие с «СоюзМаш» на базе кластера будет организованно системно: это совместные инновационные разработки, а также долгосрочное и эффективное сотрудничество, направленное на объединение усилий в сфере машиностроения. Участие в кластере позволит не просто создать «трибуну» для обсуждения проблемных вопросов в машиностроительной отрасли, но и привлечь эффективные меры поддержки, чтобы достичь конкретных результатов в короткие сроки»,— комментирует событие министр промышленности и энергетики Александр Дмитриев.

Опубликовано: 30 ноября 2022 г.


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