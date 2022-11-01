Поздравления с Днем работников налоговых органов

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работника налоговых органов Российской Федерации.

Федеральная налоговая служба зарекомендовала себя как действенный, эффективный орган государственной власти, обеспечивающий соблюдение законодательства о налогах и сборах, пополнение бюджета страны.

От результатов каждодневного труда сотрудников налоговой службы во многом зависят финансовая безопасность страны, развитие экономики, решение насущных социальных программ, повышение уровня и качества жизни граждан, государственная поддержка бизнеса.

Налоговые органы Чувашии успешно справляются с возложенными государством обязанностями. Используя современные методы и технологии налогового администрирования, мы увеличиваем результативность и прозрачность налогового администрирования, надежно осуществляем защиту интересов государства.

Одновременно упрощаем и минимизируем административную нагрузку на бизнес, делаем его ведение более простым и комфортным для налогоплательщиков. Реализуя Манифест ФНС России, создаем среду доверия с налогоплательщиками. Бережное отношение к каждой кампании, к каждому плательщику, принятие взвешенных решений при налогообложении становятся главными принципами в нашей работе.

Все это стало возможным благодаря тому, что в нашем коллективе трудятся люди, которые честно и добросовестно выполняют свой долг, являются профессионалами своего дела, патриотами налоговой службы.

Этот год является важной вехой в истории налоговых органов Чувашии. Мы перешли на двухуровневую систему управления. Не стало отдельных налоговых инспекций. Все мы являемся одним большим и дружным коллективом — Управлением Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике. Сообща работаем, вместе создаем новые корпоративные традиции. Уверена, что все у нас получится.

С праздником вас, дорогие коллеги! Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра, новых трудовых достижений, удачи во всех делах и начинаниях.

И.о. руководителя Управления

Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Марина Петрова

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ЧУВАШИИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работника налоговых органов Российской Федерации!

Обеспечение строгого соблюдения норм законодательства в части налогообложения, укрепление финансовой дисциплины, качество и конкурентоспособность делового климата, создание благоприятных и стабильных условий для развития бизнеса и экономики в целом — результат слаженной работы сотрудников налоговых органов Российской Федерации.

Налоги — это фундамент экономического и социального развития государства, от нелегкой, кропотливой, порой незаметной работы каждого налогового инспектора зависит пополнение бюджетов всех уровней, а в конечном итоге — благосостояние граждан, социальная стабильность общества.

Убежден, высокий профессионализм, принципиальность и добросовестность сотрудников Управления федеральной налоговой службы по Чувашской Республике будут и впредь способствовать успешному выполнению ответственных задач по обеспечению стабильного поступления налоговых платежей на территории Чувашской Республики.

Особые слова признательности ветеранам ведомства.

Дальнейших успехов, добра и благополучия вам и вашим близким!

Главный федеральный инспектор по Чувашской Республике

Григорий Сергеев

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ!

От имени Министерства финансов Чувашской Республики и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работника налоговых органов Российской Федерации!

В последние годы мы живем и работаем в условиях беспрецедентных вызовов. А как известно, в условиях кризиса перед всеми организациями всегда стоит выбор: либо наблюдать за происходящими изменениями, адаптируя под них свою стратегию и тактику, либо максимально способствовать сбалансированному развитию занимаемой ниши, принося наибольшую пользу экономике региона и страны в целом. Так вот, налоговая служба неизменно идет по второму пути, молниеносно перестраивается, стремительно внедряет новые цифровые технологии и совершенствует сервисы работы с клиентами, тем самым обеспечивая выполнение и перевыполнение задач, поставленных перед ведомством.

Важно отметить, что благодаря четкой и слаженной работе специалистов налоговой службы ежегодно обеспечивается уверенная положительная динамика поступления налоговых доходов в бюджет Чувашии. А в текущем году уже в середине ноября, даже несмотря на сложную экономическую обстановку, зафиксировано превышение их фактически поступивших объемов над значениями всего прошлого года. Считаю, эта тенденция является гарантией того, что все государственные программы, социально значимые и инфраструктурные проекты будут непременно исполнены, а качество жизни граждан будет только повышаться.

Уважаемые коллеги, в этот замечательный день от всей души выражаю вам слова признательности за добросовестный и кропотливый труд, высокий профессионализм и преданность избранному делу. Желаю вам крепкого здоровья, осуществления всех намеченных планов, счастья и благополучия. Пусть неиссякаемая энергия, оптимизм и умение реализовать задуманное и помогают достигать новых высот!

Первый заместитель председателя

Кабинета министров Чувашской Республики —

министр финансов Чувашской Республики

Михаил Ноздряков

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником, который призван подчеркнуть вашу роль в развитии и укреплении экономической стабильности в обществе.

Сегодня в Чувашии внедряются новые сервисы, повышается качество услуг, создаются комфортные условия при уплате налогов для граждан и бизнеса. Все это вносит значительный вклад в экономическое развитие страны в целом.

В сложившихся условиях перед налоговиками стоят непростые задачи, и решать их помогают высокий профессионализм, целенаправленная работа и ответственность сотрудников налоговых служб.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и новых трудовых достижений!

Заместитель председателя Кабинета министров Чувашской Республики —

министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики

Дмитрий Краснов

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От лица коллектива Управления Росреестра по Чувашии поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работника налоговых органов.

Наши службы находятся в постоянном и тесном взаимодействии. Нам приятно видеть, как ваше ведомство с каждым годом растет и развивается. Внедрение новых форм и методов в работе, инновационных электронных сервисов позволяет вам быть одним из самых современных и продвинутых государственных органов, который трудится на благо нашей страны и ее жителей.

Желаем вам быть всегда на шаг впереди, стремиться к новым достижениям и быть еще ближе к налогоплательщикам. Пусть наши сервисы — Росреестра и Налоговой, будут синхронны, и при выгрузке сведений всегда будет 100% результат. Желаем вам дальнейших успехов и благополучия во всем.

Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике

Екатерина Карпеева

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От имени Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике — Чувашии поздравляю сотрудников и ветеранов Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике с Днем работника налоговых органов Российской Федерации!

Налоговая служба — это гарант экономического и социального благополучия государства. Каждый рубль идет на решение значимых задач развития страны. Управление Федеральной налоговой службы Чувашии — это в первую очередь надежный партнер властей в вопросах обеспечения социальных гарантий граждан и реализации инфраструктурных проектов. Стабильно наполняя ресурсами бюджеты всех уровней, вы улучшаете качество обслуживания, содействуете повышению налоговой грамотности жителей. Настойчивость, ответственность и целеустремленность сотрудников направлены на общую цель — повышение качества жизни граждан.

От всей души желаю профессиональных успехов на благо Отечества, здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким, удачи во всех делах и начинаниях!

Главный судебный пристав Чувашской Республики — Чувашии

Денис Борисов

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ!

В день профессионального праздника примите искренние поздравления от имени работников Отделения ПФР по Чувашской Республике! В настоящее время налоговая служба — ключевое фискальное ведомство, применяющее в работе самые современные технологии, обеспечивающее надежное, эффективное администрирование и оказание услуг по самым высоким стандартам.

Между нашими ведомствами налажено плодо-творное и результативное взаимодействие. Ваша слаженная, профессиональная работа позволяет нам выполнять социальные обязательства перед старшим поколением, оказывать адресную помощь семьям с детьми, нуждающимся в государственной поддержке. Уверен, сложившиеся партнерские отношения позволят нам и впредь качественно решать новые задачи по обеспечению прав и социальных гарантий жителей Чувашии.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма и успехов в достижении намеченных целей!

Управляющий Отделением ПФР

по Чувашской Республике — Чувашии

Валерий Николаев