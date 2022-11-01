Как керешу покорил олимпийского чемпиона

Автор: Владимир НардинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Сложно оставаться равнодушным, наблюдая за эффектными приемами керешу. Фото cap.ru

На празднике чувашской национальной борьбы оказались сильнейшие спортсмены мира в своих дисциплинах

Столь масштабных турниров по керешу ранее еще не проводилось. В минувший уикенд в столице республики состоялся I чемпионат города Чебоксары по чувашской национальной борьбе. Участников зрелищного соревнования приветствовали руководители республики и города, а на приуроченные к нему мероприятия приехали спортсмены, которыми гордится вся страна.

«Мы активно работаем над сохранением и развитием национальных традиций, национальной культуры, самоидентичности, самобытности. На это нас ориентирует Президент России Владимир Владимирович Путин, отмечая важность воспитания подрастающего поколения в духе любви к своей Родине. Чемпионат по чувашской национальной борьбе керешу здорово дополняет работу, которую мы делаем по всем направлениям», — сказал, обращаясь к спортсменам и гостям турнира, Глава Чувашии Олег Николаев. «В последние годы мы идем по пути системного развития национального вида борьбы керешу», — добавил он.

Справка «СЧ»

Чувашская борьба керешу — национальный вид спорта, который официально включен во всероссийский реестр. Это состязание на поясах имеет многовековую историю и изначально развивалось как самостоятельное боевое искусство для военных целей. Турниры по керешу являются главным украшением национального праздника Акатуй, который проводится чувашскими диаспорами во многих регионах нашей страны.

В I чемпионате города Чебоксары по керешу, который прошел на базе спортивной школы олимпийского резерва № 10 имени А.И. Трофимова, приняли участие около шестидесяти спортсменов. Они прибыли не только из Чувашии, но и из соседних регионов — Марий Эл, Татарстана, Нижегородской и Ульяновской областей. Награды были разыграны в пяти весовых категориях. Атмосфера на турнире, интерес публики и ее реакция на происходящее на ковре говорят о том, что у керешу есть большое будущее.

Сны, помогавшие победить

 

…Соревнования по керешу стали поводом для приезда в Чебоксары олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Мусы Евлоева. Здесь он провел мастер-класс для местных спортсменов. Евлоев признался, что настолько впечатлен теплым приемом, что постарается приезжать сюда почаще. Позже он сказал, что его впечатлило и отношение чувашских борцов к делу.

Мусу Евлоева впечатлил интерес детей к самбо в Чувашии. Фото автора

Ну а пока Евлоев провел мастер-класс для чувашских борцов. Желание пропитаться некоторыми навыками у титулованного спортсмена изъявили представители самых разных возрастов. Началось все с разминки, казалось бы, банальной процедуры, но без нее к интенсивным занятиям лучше не приступать: опасно для здоровья. После бега по залу участники мастер-класса во главе с Евлоевым исполнили разнообразные кувырки и прочие движения.
Позже мастер объяснил нюансы приемов борьбы и сам отработал их на одном и том же спортсмене. Слаженность совместных действий и взаимопонимание на полуслове вызвали подозрение, что это был специально нанятый спарринг-партнер, с которым Евлоев ездит с мастер-классами по всей стране. Но нет: это наш, чебоксарский парень Степан Филиппов. Ему 24 года, он — мастер спорта по вольной борьбе, занимается в СШОР-5. Несмотря на незавидную участь на мастер-классе (не он отрабатывал приемы, а на нем), Степан в беседе с корреспондентом «СЧ» признался, что узнал для себя немало нового.
Отдельное внимание Муса Евлоев уделил психологии — вплоть до мелочей. «Если человек скован, на 50 процентов он проиграл. Нельзя сковываться», — сказал спортсмен. Бороться с этим состоянием, по его словам, можно. Надо грамотно распределять свои эмоции перед поединком, «дозировать» свой настрой, не думать о бое круглыми сутками.
Евлоева, конечно же, спросили о том, как он выиграл золотую медаль Олимпиады в Токио. Спортсмен признался, что в столицу Японии он приехал с 99-процентной уверенностью в победе. Эта уверенность базировалась на опыте триумфов на чемпионатах мира и Европы. Но этот самый опыт не давал и переходить грань самоуверенности.
Оставшийся один процент борец из вежливости отдал на откуп судьбы. Но за неделю до поездки на Олимпиаду Евлоев во сне увидел золотую медаль, а через несколько дней сон повторился. «Ничего себе, подумал я», — делится воспоминаниями олимпиец. О тех снах он тогда никому не рассказал, но в победе в Токио был уверен.

Автограф Путина

 

Золотую олимпийскую медаль Евлоев привез в Чебоксары, всем желающим дал ее потрогать и сфотографироваться с ней. Еще больше ребят сфотографировались с самим Евлоевым. Кстати, на ленточке этой медали есть одна важная отличительная черта — автограф Президента России Владимира Путина.
В Чебоксарах уже сам олимпийский чемпион раздал автографы юным спортсменам. А потом — не отказал в индивидуальном мастер-классе представителю школы «Спартак» Павлу Сидорову. Сидорову удался прием: он уложил чемпиона на лопатки. До победы Павла на I чемпионате города Чебоксары по керешу оставались сутки: на следующий день он выиграл в весовой категории свыше 85 кг.

СПРАВКА «СЧ»

29-летний Муса Евлоев — чемпион ОИ-2020 в весовой категории до 97 кг (из-за коронавируса игры были перенесены на 2021 год). В финале он победил представителя Армении Артура Алексаняна. Кроме того, Евлоев — двукратный (2018, 2019) чемпион мира, двукратный (2019, 2021) чемпион Европы. В 2020 году российский спортсмен также выиграл Кубок мира.

«Меня заставили»

 

…Не меньший ажитоаж вызвал и мастер-класс с участием шестикратного чемпиона мира по спортивному самбо Вячеслава Василевского. В отличие от Евлоева, он прибыл в Чебоксары не впервые, и с нашим городом у него связаны значимые моменты в карьере.

После общения с Вячеславом Василевским юные самбисты Чувашии однозначно стали сильнее. Фото из телеграм-канала Дениса Спирина

«Я всегда очень рад приезжать в Чебоксары, здесь меня потрясающе встречают, очень радушно. Представляете, я впервые был здесь еще в 2009 году, на чемпионате России среди клубов. Тогда я находился в самом начале своего пути в боевом самбо, это были вторые или третьи соревнования в этой дисциплине в моей жизни. Я тогда встречался с очень именитым бойцом Алексеем Веселовзоровым из Санкт-Петербурга и победил его болевым приемом. Это был единственный болевой прием, который я сделал за всю свою жизнь в боевом самбо!» — сказал Василевский, подчеркнув, что тот турнир прошел как раз в этом самом зале.
Отдельно Василевский поблагодарил за приглашение начальника управления физкультуры и спорта Чебоксар Алексея Соловьева.
После мастер-класса Василевский согласился ответить на вопросы всех желающих, и здесь возник забавный диалог. Парень по имени Георгий спросил именитого гостя, почему он решил прийти в самбо.
— У меня встречный вопрос, — говорит Вячеслав, улыбаясь. — А зачем пришел в самбо ты?
— Заставили!
Дождавшись, когда общий смех затихнет, Василевский похвалил собеседника: «Признаться в этом дорогого стоит. Ты — молодец!»

Опубликовано: 21 ноября 2022 г.


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