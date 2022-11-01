 20 ноября — День работника транспорта

Уважаемые работники и ветераны транспортной отрасли!

Поздравляю вас с Днем работника транспорта — праздником, объединяющим представителей всех отраслей транспортного комплекса.

Чувашия является крупным транспортным узлом, в котором пересекаются железнодорожные, водные пути, автомобильные магистрали и авиасообщение.

Ваша отрасль имеет стратегическое значение для экономического развития Чувашской Республики, повышения уровня и качества жизни наших граждан.

Благодаря вашей слаженной работе растут пассажирские и грузовые перевозки, модернизируются объекты транспортной инфраструктуры. Примером является востребованная масштабная реконструкция аэровокзала в Чебоксарах, к которой мы приступили в прошлом году, а также запуск совершенно нового в истории новой России межрегиональных маршрутов речных перевозок на судах «Валдай-45Р».

За 10 месяцев текущего года международный аэропорт г. Чебоксары перевез почти 400 тысяч пассажиров, железнодорожным транспортом в пригородном сообщении – почти 350 тысяч пассажиров, водным – 83,5 тысяч пассажиров, а автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок – более 73 тысяч пассажиров.

Благодарю вас за верность профессии, служение и желаю счастья, здоровья и новых горизонтов, а пассажирам – комфорта и удовольствия от поездок!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев