Модульные кухни, профессиональная косметика и экологичная бытовая химия: что производят предприниматели из Чувашии

За последние полгода наша жизнь во многом поменялась: изменился привычный уклад, с рынка ушли любимые бренды и сервисы. И если еще в начале лета ситуация казалось трагичной, то сейчас, в ноябре становится понятно – местные отечественные бренды готовы заменить, если не все, то очень многие товары. В этом спецпроекте мы хотим рассказать вам о предпринимателях – клиентах Сбера, которые работают в Чувашии, и готовы дать достойную альтернативу производителям, покинувшим российский рынок.

Из профессиональной медицины – в профессиональную косметику

Чебоксарская предпринимательница Елена Мокеева создала собственную марку профессиональных средств для ухода за кожей лица и тела. Наша героиня – врач по специальности. Несколько лет назад она открыла собственную студию красоты и активно ездила по стране – проводила обучающие семинары. Спустя два года общения с мастерами индустрии она поняла, что рынок нуждается в качественных косметических продуктах по доступной цене: так зародилась компания M.AKLIVE. Медицинское образование помогает Елене понять, что именно нужно коже, а знания в области косметической химии – правильно состыковать активные ингредиенты.

Продукция компании выпускается на четырех больших косметических заводах: два из них находятся в Москве, еще два – в Челябинске и Кирове. А управление продажами и маркетингом располагается в Чебоксарах — здесь работают 15 человек. Косметика так полюбилась пользователям, что теперь ей пользуются не только по всей России, но и в 13 зарубежных странах!

Продукция этой небольшой чебоксарской компании готова заместить многие профессиональные линейки уходовых средств: в их ассортименте представлена линия и по уходу за кожей лица, и за телом. Есть разные продукты, например, очищающие – пенка для умывания, гели для душа, крема, а также и более серьезные – отбеливающие и антивозрастные сыворотки, средства анти-акне. Распространение идет не через розничные магазины, а через салоны красоты, клиники, и мастеров бьюти-сферы. В общем, через тех, кто действительно готов грамотно проконсультировать клиента и подобрать подходящее средство.

На вопрос, почему M.AKLIVE достойно замещает иностранные косметические бренды, Елена улыбается:

«Уверена, что у нас действительно качественный продукт, не уступающий многим американским или европейским брендам, но по адекватной цене. Я считаю, что в России одно из сильнейших образований в области химии. Поэтому у нас великолепные технологи, и мы умеем делать продукты не хуже, чем Европа или Америка. Порой даже лучше, но по более адекватным ценам».

После того, как многие иностранные бренды покинули косметический рынок в M.AKLIVE серьезно обновили стратегию в части каналов продаж. В частности, активно занялись сегментом клиник с медицинской лицензией — именно там наиболее ощутимо опустели полки, а продукт чебоксарской компании полностью соответствует высоким требованиям врачей в области эстетической медицины.

Мы поинтересовались у Елены Мокеевой, легко ли ей в период такой турбулентности вести бизнес со Сбером:

«Продуктами Сбера мы пользуемся с самого начала работы. Из последнего — SberPay на нашем сайте, который показывает рост продаж из месяца в месяц. Очень удобное мобильное приложение для предпринимателей и не отстающий офис обслуживания с персональным сервисом. Низкие по стоимости тарифы на эквайринг в сравнении с другими банками, а значит ниже комиссия и выше доход. Ещё ставка по депозитам в СберБизнес выше чем у других банков, а значит можно на свободных деньгах заработать»

Впереди у компании большие планы: уже в конце ноября M.AKLIVE начинает тестирование новых продуктов и запускает их в продажу к новому году. А за первый квартал планирует выпустить на рынок еще четыре новинки. Помимо этого, компания хочет расширить команду бренда и вводит две новые штатные единицы: маркетолога и менеджера по развитию партнерской сети.

Как проблемы с переездом помогли создать бренд доступных кухонь

Следующие наши герои – семейная пара Алексей и Галины Борзовых. Пережив переезд и ремонт, ребята поняли, что на рынке хватает доступных кухонь.

«Кухня – это тот самый предмет мебели, без которого невозможно переехать в новую квартиру, — рассказывает Галина Борзова, — Тот, кто сталкивался в своей жизни с ремонтом, понимает, как дорого изготавливать ее на заказ. Далеко не каждый житель Чувашии готов выложить 250-500 тысяч за гарнитур. Поэтому мы решили сделать достойную альтернативу для тех, кто не обладает такими средствами»

Борзовы удачно конкурировали с известным производителем шведской мебели и товаров для дома в сегменте модульных кухонь. Ну а после того, как мировой гигант ушел с рынка – и вовсе развернулись. Борзовы удвоили штат и расширили перечень выставочных образцов, так как поток людей с каждым месяцем увеличивался. Недорогие, но качественные и красивые модульные кухни по индивидуальным размерам пришлись по вкусу жителям Чувашии: всего за год работы семейного бизнеса у компании Borzova Mebel уже более 200 довольных клиентов! Среди них немало и популярных людей, например, артисты чувашской эстрады Алексей Шадриков и Полина Борисова тоже сделали выбор в пользу Borzova Mebel.

На вопрос, с кем из финансовых партнеров Алексей и Галина предпочитают вести семейных бизнес, последовал краткий ответ:

«С момент основания все услуги нашего бизнеса в Сбере: расчетный счет, рассрочка, и даже все личные карты с ипотекой. Еще нужны доказательства, что мы полностью доверяем этому банку?», — улыбаются наши герои.

Буквально месяц назад компания Borzova Mebel презентовала новинку — модульные кухни «под потолок». У семьи Борзовых большие планы на будущее: и дальше помогать жителям Чувашии и близлежащих регионов экономить деньги на ремонте.

Бытовая химия с заботой об экологии

Наведение уюта в доме начинается не только с мебели, но и с покупки качественных моющих средств. Ассортимент последних на полках магазинов тоже стал значительно скуднее. А знаете ли вы, что в Чувашии работает свой производитель безопасной для экологии бытовой химии?

ООО «Аквамир» выпускает в Канаше серию под брендом «СИДЕЛЬ». В ассортименте — широкий спектр моющих и чистящих средств. Это составы для чистки стекол, удаления накипи, мытья посуды, сантехники, протирки мониторов, удаления ржавчины и известкового налета. А еще есть шампуни, бальзамы для мытья посуды, жидкое нежное мыло – всего около 80 наименований.

Артем Галочкин, представитель компании, вспоминает, как появилась идея бренда:

«Мы долго думали, каким должно быть идеальное средство для уборки. Критериев не так много – оно должно не раздражать кожу, хорошо отмывать загрязнения, экономно расходоваться и иметь доступную цену. Все остальное, включая красивую упаковку и звучное название на чистоту в доме не повлияют. Именно эту философию мы взяли за основу и запустили пять лет назад моющие средства торговой марки «Сидель» от компании «Аквамир» – наши средства и раздражения не вызывают, и цена у них приемлемая»

По словам Артема, в компании к изменению ситуации, связанной с уходом многих поставщиков с рынка, они в целом оказались готовы:

«Изначально мы ориентировались на использование отечественных компонентов и продукции из Китая и сегодня не зависим от европейских иностранных производителей. Основное сырье и комплектующие у нас российские. С другой стороны, увеличение объема заказов повлекло за собой увеличение затрат, и нам сегодня очень важно оптимизировать расходы, чтобы сохранить цены для наших покупателей»

Мы также поинтересовались у Артема Галочкина, почему компания сотрудничает со Сбером:

«Со Сбербанком мы работаем менее года, но даже за такой короткий срок он проявил себя как надёжный партнёр, готовый предоставить необходимый набор инструментов для ведения бизнеса. Здесь в одном месте можно получить любые услуги: начиная с обслуживания расчётного счёта и банковских операций, и заканчивая помощью в организации работы на маркетплейсах»

Средства полюбились не только жителям региона – продукция «Сидель» хорошо зарекомендовала себя в Ульяновске, Йошкар-Оле, Екатеринбурге и Москве. Постоянные пользователи бренда отмечают, что, когда плитка в ванной легко очищается, а раковина через пару минут блестит как новая, уборка делается куда быстрее и из неприятной процедуры становится радостным событием. В ближайших планах у компании усилить работу по замещению импортных составляющих и, что немаловажно, оптимизацию внутренних затрат без снижения качества продукции. В «Сидель» уверены – их товары должны быть доступны по цене каждому.