Реконструкцию Чебоксарского аэропорта обсудили в Росавиации

Пока аэропорт обновляется, в «перезагрузке» нуждаются и летное поле, и отношения с пассажирами

Новые перспективы для развития Чувашии, увеличение частоты рейсов, годового пассажиропотока — столько надежд возлагалось на новый облик «воздушной гавани» столицы республики. Но до достижения глобальных целей, похоже, далековато: как бы ни хотелось завершить реконструкцию Международного аэропорта Чебоксар до 2023 года, строительные работы затягиваются.

Планировалось, что уже в скором времени пассажиров будет гостеприимно принимать в Чебоксарах современный аэровокзал, гордо носящий имя космонавта Андрияна Николаева и соответствующий всем современным стандартам обслуживания: с обновленными помещениями, багажными «каруселями», лифтом для маломобильных граждан и прочими удобствами. Но начатая в августе прошлого года реконструкция «воздушных ворот» идет слишком медленно. И реальная ситуация пока такова, что людей здесь встречают металлические заборы, строительные краны, перерытые канавы и котлованы.

Некоторые пассажиры, например, рассказывали, что пока шли дожди, в здании вокзала стояла вода, и не было обустроено элементарных деревянных настилов. Другие сетовали, что чуть не заблудились в поисках главного входа. И что уж говорить о сервисе, когда людям порой просто не хватает улыбки персонала и терпеливого к себе отношения.

«Нет ощущения, что тут заботятся о том, чтобы клиенту было не то чтобы комфортно, ибо понятно, что когда идет ремонт, этого добиться трудно, но хотя бы спокойно и безопасно», — поделился мнением с редакцией «СЧ» чебоксарец, которому по долгу службы часто приходится ездить в командировки. «Понятно, что ситуация сложная, и люди вынуждены работать в трудных условиях, но тем бережливее и участливее, по-моему, нужно относиться к своим клиентам», — считает наш собеседник.

В компании ООО «МАЧ» (Международный аэропорт Чебоксары) с пониманием относятся к негодованию пассажиров. «Прекрасно понимаем, что обстановка некомфортная, — прокомментировали недовольства граждан в пресс-службе аэропорта. — Мы бы тоже были удивлены, если б сойдя с трапа самолета, вынуждены были идти по непонятным коридорам и подсобным помещениям. Да еще стройка… Нам тоже хотелось бы, чтобы поскорее все закончилось, и были созданы нормальные условия для всех».

Тем не менее, хоть и не без трудностей, аэропорт все же работает. И сколько еще терпеть, в пресс-службе компании ответить затруднились, назвав лишь ориентировочные сроки завершения реконструкции — при хорошем стечении обстоятельств, это третий квартал следующего года. Ну а обстоятельства в таких делах, как известно, играют не последнюю роль. Никто ведь не предполагал, что процесс затянется, сказали в пресс-службе.

Стоит пояснить, что ООО «МАЧ» — это арендатор, который, говоря простым языком, взял в аренду у республики аэропорт при условии, что в будущем расширит географию полетов и отремонтирует здание аэровокзала, причем не приостанавливая его работу. Финансирование идет за счет головного предприятия — группы компаний «Аэрофьюэлз» (стоимость проекта составляет более 470 млн рублей).

Оказалось, сложно проводить какие-то работы на арендуемом объекте, объяснили причины задержки в компании. Было затрачено много времени на всевозможные согласования и разрешения, поскольку одна территория вокзала прилегает к перрону, что находится в федеральной собственности, другая — та, что со стороны привокзальной площади, принадлежит Чебоксарам. А тем временем накалилась экономическая обстановка в мире.

Выросли цены, часть необходимого оборудования оказалась под санкциями, из-за пандемии коронавируса не хватало рабочих рук. Словом, на преодоление всех этих трудностей тоже ушло немало ресурсов и времени. И все же строительство не стоит на месте, обнадежили в «МАЧ», правда идет не такими быстрыми темпами, как хотелось бы.

В настоящее время в здании аэропорта завершается возведение монолитных конструкций, благодаря которым увеличат площадь помещений. На очереди остекление фасада со стороны привокзальной площади и монтаж кровли. На втором этаже усилены несущие конструкции старого здания, на прилегающей территории завершена укладка наружных инженерно-технических сетей, очистных сооружений и водомерного узла, построена подземная пожарная насосная станция и многое другое.

Но аэропорт — это ведь не только здание, а совокупность территорий, которые, как уже упоминалось, принадлежат разным собственникам. Скажем, здание аэровокзала арендует «МАЧ». А есть еще перрон, взлетно-посадочная полоса и прилегающая к ней зона — это уже федеральная собственность. Есть аэронавигационные системы, которые относятся к Росавиации. И летное поле, и перрон, и диспетчерское оборудование тоже нуждаются в масштабной модернизации. Однако частная компания не может просто так взяться за «переделку» взлетной полосы, к тому же не в силах потянуть это финансово.

Республика сейчас делает все возможное, чтобы получить поддержку на федеральном уровне и провести комплексную реконструкцию «воздушной гавани» Чебоксар. Об этом как раз и шла речь во время недавней встречи Главы Чувашии Олега Николаева с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько на деловом форуме «Транспортная неделя — 2022». Как разъяснили в пресс-службе Администрации Главы Чувашии, Олег Николаев уведомил о необходимости капитального ремонта нерабочей части перрона (39,6 тыс. кв. м) и рулежной дорожки (часть летного поля. — Авт.), выведенных из эксплуатации в 2009 году из-за сильного износа, а также замены систем захода на посадку и диспетчерского радиолокатора. По словам Олега Николаева, реконструкция аэропорта — очень важный проект для республики, и несмотря на то, что санкции наложили на него свой отпечаток, в целом работы идут с небольшим отклонением от плана. Главное, что есть понимание, каким образом нивелировать возникающие сложности, отметил руководитель региона.

Планируется, что за счет расширения перрона и рулежной дорожки аэропорт Чебоксар сможет принимать одновременно не два, как сейчас, а три самолета. В настоящий момент готовится технико-экономическое обоснование реконструкции летного поля, работы намечено начать в 2023 году, сообщается на официальном портале органов власти Чувашии. В правительстве республики рассчитывают, что модернизация всей инфраструктуры аэропорта позволит увеличить пропускную способность пассажиров в полтора раза.

В самом аэропорту Чебоксар, хоть и надеются на помощь, пока не спешат радоваться, попытки получить подобного рода поддержку были и раньше, но до сих пор не увенчались успехом. Остается верить, что в этот раз все удастся. Не торопится компания строить прогнозы и по поводу резкого увеличения пассажиропотока. Согласимся, красивое здание и ровный перрон — это, конечно, хорошо, но многое зависит и от экономического развития региона в целом. А еще, пожалуй, и от бережного отношения к каждому клиенту.