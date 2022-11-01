В Чебоксарах выступит трибьют группы «Битлз»

Вчера в Ливерпуле, завтра в Чебоксарах

Зауженные брюки, шерстяные приталенные пиджаки и галстуки-селедки. Остроносые ботинки, разноцветные шейные платки и круглые очки — тишейды. Нет, это не ретропоказ мод и не выставка винтажной одежды.

23 ноября на сцену Чувашской государственной филармонии выйдет российский двойник группы «Битлз».

Все участники трибьют-шоу «The BeatLove» (с английского языка tribute переводится как дань, посвящение) сделали успешную сольную карьеру. В группе же от них требовалось не только максимально приближенное к оригиналу исполнение легендарных композиций «Yesterday», «Yellow Submarine» и «Let it be», но и меткое попадание в типаж. А еще — общение с публикой в характерном битловском стиле с дословным повторением разговорных вставок между номерами и манерой произношения слов, и внешнее сходство.

Несколько лет назад музыканты отправили свои записи в компанию Sony/ATV Music Publishing, владеющую правами на песни «Битлз», и получили официальное разрешение на «ношение» образов Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра. Поэтому каждый из сидящих в зале не просто имеет возможность услышать вживую мировые хиты, признанные «золотым песенным ренессансом», но и полностью погружается в точно воссозданную атмосферу их концертов.

«Помимо работы над музыкальной составляющей нам пришлось подробно изучить архивные фото и видеоматериалы, буквально по секундам считывая мимику, интонацию, жестикуляцию и сценическое поведение. А чтобы у слушателей не возникло ощущения фальши, каждое движение должно быть доведено до автоматизма», — рассказали Сергей Родыгин, Глеб Сорокин, Евгений Медынский и Виталий Савельев в свой прошлогодний приезд в Чебоксары, вызвавший настоящий ажиотаж. Билеты разлетелись практически за неделю, зрители танцевали в проходах между рядами и просили автографы.

Сегодня о «ливерпульской четверке из России» знают на многих международных фестивалях. В 2020 году артисты дали совместный концерт с оркестром «Глобалис» под управлением дирижера Московской филармонии Станислава Малышева на одной из лучших современных площадок страны Крокус Сити Холл. Но больше всего ребята гордятся выступлением в Ливерпуле в знаменитом клубе Cavern Club (Пещера), где шесть десятков лет назад начался звездный путь «битлов».