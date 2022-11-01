Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца отправится на гастроли в Татарстан

На следующей неделе в Дрожжановском районе артисты представят концертную программу «Гордимся Родиной своей», премьера которой прошла в мае 2022 года. Программу, подготовленную в Год нематериального культурного наследия народов России, молодые зрители Татарстана смогут посмотреть по Пушкинской карте. «Бережное отношение к народным традициям формируется с детства, поэтому так важно вовлекать подрастающее поколение в культурный процесс, — говорит художественный руководитель ансамбля Кирилл Кассович. — Надо отдать должное Пушкинской карте — она позволила молодежи обратить внимание на культурные события не только своего родного края, но и соседних регионов».
Опубликовано: 17 ноября 2022 г.
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