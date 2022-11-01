РУСТАМ МИНГАЗОВ,

первый заместитель председателя Правительства ДНР:

«Мы очень благодарны коллегам из Чувашии за то, что наши предприятия уже готовы начать производство электротехнического оборудования. Сейчас определяется необходимый объем выпускаемой продукции. Рассчитываем, что к концу года первое оборудование будет поставлено на объекты электроэнергетики ДНР. Отмечу также существенную помощь Чувашии в восстановлении донецких предприятий. Например, Чувашия организовала обучение донецких специалистов на базе АО «ЧЭАЗ». Чувашия является одним из лидеров по созданию промышленных кластеров, их в республике семь. Российским законодательством разрешена межрегиональная кооперация. С делегацией Чувашии мы обсудили возможность включения наших предприятий в электротехнический кластер. Это откроет для нас широкие возможности выхода на российский рынок плюс серьезные меры поддержки».