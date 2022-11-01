Ветер «отключил» свет в 18 населенных пунктах Чувашии

18 населенных пунктов республики остались без света из-за налетевшего на республику в выходные сильного ветра. Аварийные отключения электроэнергии, сообщают в ГКЧС Чувашии, произошли по причине короткого замыкания проводов на опорах линий электропередачи и повреждения на опорах ЛЭП. На ремонтные работы были направлены несколько аварийно-восстановительных бригад. Пока они возвращали электричество в одни деревни, ветер «отключал» его в других. По данным МЧС по Чувашии, к 16 часам понедельника восстановительные работы велись в 4 населенных пунктах, где без света оставались порядка 200 частных домов. Были отмечены и локальные неприятности. Так, например, в Красноармейском районе в выходные ветер сорвал и унес на соседский участок крышу теплицы.
Опубликовано: 14 ноября 2022 г.
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