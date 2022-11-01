«Мы вас всегда поддержим»

Сегодня в Чебоксарах в театре оперы и балета соберутся лучшие работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. С праздником тех, кто обеспечивает продовольственную безопасность республики и страны, поздравил Глава Чувашии Олег Николаев.

«С каждым годом укрепляется бренд наших аграриев — чувашский продукт становится синонимом отменного качества и натурального состава, — отметил он. — Это подтверждают награды, которые получают сельхозтоваропроизводители региона на всероссийском и международном уровнях». По словам Главы республики, в условиях сложной экономической ситуации на фоне санкционного давления и при сложившихся весной 2022 года неблагоприятных погодных условиях своевременно оказанная государственная поддержка позволила в плановом объеме и в оптимальные агротехнические сроки провести комплекс сельхозработ. «За последние пять лет вдвое увеличена поддержка агропромышленного комплекса Чувашии, — подчеркнул Олег Николаев. — А за 2020-2022 годы на нее направлено более 12 миллиардов рублей, или более чем в 1,5 раза больше, чем за предыдущие три года. Значительно выросла республиканская составляющая в общем объеме финансирования АПК. Это в том числе помогает развивать технический и технологический потенциал республики, увеличивать поголовье и продуктивность животных, увеличивать производство и расширять рынки сбыта.

Глава Чувашии выразил признательность труженикам села за достигнутые результаты и деятельную любовь к родной земле. «Пусть и в дальнейшем вам сопутствует успех во всех начинаниях, — пожелал он. — А мы их с радостью поддержим!»