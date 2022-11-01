Бюджет-2022 исполнен с профицитом

На семейный капитал можно будет поучиться и у предпринимателей

На очередном заседании правительства республики утвержден отчет об исполнении республиканского бюджета за 9 месяцев текущего года.

Как доложил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков, доходы бюджета за январь-сентябрь 2022 года составили 58,4 млрд рублей — рост к уровню аналогичного периода 2021 года на 8,7%. Собственные поступления — 29,9 млрд рублей, увеличение на 20,7%. Налоговые доходы исполнены в объеме 27,8 млрд рублей — тоже рост на 19,2%. Положительная динамика отмечается по всем основным налоговым поступлениям, в частности, по НДФЛ доходы выросли на 16,2%, по акцизам — на 36,1%. Неналоговые доходы поступили в республиканский бюджет в сумме 2 млрд рублей, что на 46,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Министр отметил, что по состоянию на 1 ноября и на сегодняшний день темпы роста собственных доходов сохраняются на указанном уровне, а по некоторым составляющим они даже выше.

Расходная часть исполнена на 1 октября 2022 года в объеме 52,9 млрд рублей с ростом к уровню аналогичного периода 2021 года на 9,4%. Министр выделил существенный рост расходов капитального характера, которые осуществляются в рамках республиканской адресной инвестиционной программы.

По итогам 9 месяцев республиканский бюджет исполнен с профицитом в объеме 5,5 млрд рублей. Госдолг за отчетный период увеличился на 2 млрд рублей, составив 9,986 млрд рублей, или 27,2% к объему собственных доходов республиканского бюджета. Увеличение произошло за счет привлечения инфраструктурных бюджетных кредитов и бюджетного кредита на замещение рыночного долга муниципалитетов, пояснил Михаил Ноздряков.

Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что работа над исполнением бюджета в текущих условиях проводится очень напряженно. «Набранные темпы прошу не сбавлять. Наша задача — до конца года максимально полно реализовать все запланированные мероприятия и все предусмотренные бюджетные средства довести по назначению», — сказал он.

Кабинет министров одобрил изменения в республиканский закон об образовании. В соответствии с поправками федерального закона в нем отражена норма, что лица, признанные инвалидами после получения ими среднего профессионального или высшего образования, вправе повторно получить образование по иной профессии за счет бюджетных средств. Законопроект также уточняет перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатное двухразовое питание в школах республики. «В настоящее время ко всем льготным категориям получателей такого питания относятся более 700 детей школьного возраста. Выделение дополнительных средств на указанные цели в 2022-2023 годах запланировано из резервного фонда», — сообщил министр образования и молодежной политики Дмитрий Захаров.

Правительство также утвердило изменения в Закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». После его принятия при возникновении права на республиканский материнский семейный капитал не будут учитываться дети, оставленные в родильном доме, и дети, в отношении которых имеется письменное согласие матери на их усыновление.

Предлагается установить возможность направления средств семейного капитала на получение образования ребенком у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих лицензированную образовательную деятельность.

По данным первого заместителя министра труда и социальной защиты Ларисы Арсентьевой, на 1 ноября средствами республиканского маткапитала распорядились 1738 семей на общую сумму 170 млн рублей. 90% семей направили средства на улучшение жилищных условий, 6% — на образование детей, 4% — на единовременную денежную выплату. Две семьи воспользовались введенной в прошлом году возможностью использовать деньги на покупку легкового автомобиля.