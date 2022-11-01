14 ноября Олег Николаев проведет прямую линию по мерам поддержки семей мобилизованных

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В прямом эфире руководитель региона расскажет о республиканских мерах поддержки семей и детей мобилизованных, и о работе координационного центра помощи семьям мобилизованных созданного по его поручению.
Трансляция прямой линии будет идти с 11 до 13 часов в эфире Национальной телерадиокомпании Чувашии, в группе «Чувашская Республика» в социальной сети ВКонтакте и на сайте информационного агентства «Чувашинформ».
Задать вопросы или оставить свои предложения можно через специальную форму, размещенную на официальном портале органов власти Чувашской Республики. Во время прямой линии будет работать колл-центр, его телефон: 8(8352)51-27-80.

Опубликовано: 9 ноября 2022 г.


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