14 ноября Олег Николаев проведет прямую линию по мерам поддержки семей мобилизованных

В прямом эфире руководитель региона расскажет о республиканских мерах поддержки семей и детей мобилизованных, и о работе координационного центра помощи семьям мобилизованных созданного по его поручению.

Трансляция прямой линии будет идти с 11 до 13 часов в эфире Национальной телерадиокомпании Чувашии, в группе «Чувашская Республика» в социальной сети ВКонтакте и на сайте информационного агентства «Чувашинформ».

Задать вопросы или оставить свои предложения можно через специальную форму, размещенную на официальном портале органов власти Чувашской Республики. Во время прямой линии будет работать колл-центр, его телефон: 8(8352)51-27-80.