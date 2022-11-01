Количество автобусов на маршруте 101С увеличено до 16

В связи с высоким пассажиропотоком на межмуниципальном маршруте № 101С «Чебоксары — Новочебоксарск» увеличилось количество автобусов. В настоящее время на маршрут дополнительно выпущено три автобуса среднего класса, до этого работало 13 автобусов. В дальнейшем планируется увеличить их количество до 18. Маршрут обслуживается автобусами марки Iveco, их общая вместимость — 45 человек, 20 из которых едут сидя. Автобус оборудован задней низкопольной площадкой со специальным противоскользящим покрытием для людей с ограниченными физическими возможностями. Как сообщили в Минтрансе республики, в часы пик интервал движения автобусов составит 10 минут, в остальное время — 20 минут.