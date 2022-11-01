Наступает «Зеленый день»: жители Чувашии оформят вклады с повышенной ставкой, а кредиты – со сниженной

Сбер провел пресс-конференцию, посвященную приближающемуся «Зеленому дню». Как отметила управляющий отделением Сбера в регионе Анастасия Трутнева, традиционный марафон специальных предложений пройдет 11 и 12 ноября во всех отделения банка. Все предложения будут доступны и онлайн на сайте и в приложении Сбера.

Анастасия Трутнева определила ключевые предложения «Зеленого дня»: сниженная ставка по потребительскому кредиту и кредитной карте, повышенная ставка по вкладу и любая подписка семейства «СберПрайм» за половину стоимости. Главное условие – оформить эти продукты можно будет только в течение двух дней 11 и 12 ноября. Заместитель управляющего Чувашским отделением ПАО Сбербанк Олег Палтанкин подчеркнул – всех жителей Чувашии, желающих значительно сэкономить, квалифицированные специалисты банка будут ждать в «Зеленый день» в офисах Сбера на территории Чувашии.

К поддержке «Зеленого дня» присоединились и региональные партнеры – ведущие застройщики Чувашии. Только 11 и 12 ноября жители региона смогут приобрести квартиры в жилых комплексах «Новый город», «Волга-Сити», по ул. Ярмарочная и в 14 микрорайоне НЮР, «Самоцветы», «Феникс», «Welltown», «Ялав», «Дом по улице Водопроводная», «Серебряные ключи», а также в микрорайоне «Университетский-2» со скидкой от 1 до 5%.

Как отметили в Сбербанке, главная миссия в рамках «Зеленого дня» — помочь людям решать их повседневные задачи, экономя деньги и время. Поэтому «Зелёный день» — день самых выгодных покупок продуктов Сбера. Компания подготовила уникальные условия, выгодные условия по своим продуктам и специальные предложения от компаний-партнёров, которые доступны только раз в году. Эксклюзивные предложения ждут и корпоративных клиентов банка.