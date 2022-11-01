Каждый пятый клиент Волго-Вятского банка Сбербанка* пользуется SberPay

За неполный год количество транзакций через SberPay увеличилось более, чем в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом в предыдущем году, и сейчас составляет более 400 тысяч оплат в месяц. Об этом сообщает пресс-служба банка. По своей сути SberPay — это платежная система, позволяющая использовать смартфон для совершения бесконтактных и онлайновых платежей, использующая для этого привязку к банковской карте.

Каждый пятый житель Приволжья уже оплачивает покупки через SberPay. Лидерами по количеству операций за период с января по сентябрь 2022 г. стали Нижегородская область, Пермский край и Республика Марий Эл. В Чувашии новый способ оплаты стал популярнее на 28%, чем годом ранее.

Петр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка: «SberPay соответствует основным критериям, предъявляемым компанией к собственным продуктам и услугам – удобство использования, безопасность и экономия времени и средств клиента. Приятным бонусом от оплаты покупок через SberPay станет возможность выиграть бонусы «СберСпасибо» в рамках нашей ежегодной акции «Зеленый день»».

Напомним, что в семейство SberPay входят три сервиса бесконтактной оплаты: онлайн-оплата в интернет-магазинах, оплата телефоном «Плати QR» и биометрическая система «Оплата одним взглядом».

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.