30 октября — День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта

Уважаемые работники и ветераны транспортной отрасли!

Поздравляю вас с Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта!

Этот праздник — прекрасная возможность поздравить водителей, диспетчеров, автослесарей, механиков, сотрудников автотранспортных предприятий — всех, кто ежедневно и круглосуточно обеспечивает пассажирские перевозки, способствует эффективной работе экономики и промышленности, повышению мобильности и качества жизни людей.

Благодаря вашей слаженной работе растут объемы пассажирских перевозок, а объекты транспортной инфраструктуры активно модернизируются и обновляются.

Уже сегодня мы имеем на треть обновленный троллейбусный парк в городе Чебоксары. Он пополнился сразу 60 удобными и вместительными троллейбусами, новочебоксарский парк — восемью. Еще 40 троллейбусов Чувашская Республика получит в 2024 году.

Сфера пассажирских перевозок не стоит на месте и реагирует на запросы наших граждан. Также в 2024 году планируется открытие межмуниципальных троллейбусных маршрутов сообщением «Чебоксары — Новочебоксарск», что позволит решить проблему транспортной доступности между городами, особенно в утренние и вечерние часы пик.

Серьезное внимание уделяется цифровизации отрасли, интеллектуальные системы позволяют осуществлять пассажирские перевозки удобно, доступно и безопасно.

Благодарю вас за добросовестный нелегкий труд. Желаю успехов, безаварийной работы, удачи в пути.

Здоровья, благополучия вам и вашим семьям!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев