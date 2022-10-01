Навестили ребят в Президентском полку

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Представители чувашского землячества встретились в Кремле с молодыми ребятами, которые служат сейчас в Президентском полку — уникальной воинской части, входящей в состав Федеральной службы охраны государства.
От товарищества офицеров «Сыны Отечества» и полномочного представительства Чувашии при Президенте России чувашским парням были вручены почетные грамоты и благодарности за образцовое выполнение воинского долга и добросовестную службу. Офицеры пожелали ребятам крепости духа, сплоченности и упорства при выполнении возложенных задач.
В конце встречи гости приготовили военнослужащим музыкальный подарок: перед ними выступили заслуженная артистка республики Ирина Шоркина, музыкант, автор-исполнитель песен Ольга Оболенская и певица Алена Силпи.

Опубликовано: 26 октября 2022 г.


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