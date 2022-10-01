Качество городской среды, no-code и дружная команда: как стартап студентов из Чувашии покоряет акселератор Сбера

Буквально на днях в Ижевске завершился региональный демо-день молодежных акселераторов Сбера SberStudent и SberZ. В число 15 лучших стартап-команд с территорий Приволжья вошли студенты Чебоксарского филиала Московского политехнического института Алексей Федотов, Ефим Воробьев и Федор Хлебников с проектом инновационной системы по оценке комфорта городской среды «CityGis». Ребята прошли все этапы акселератора в этом году и смогли создать реальный прототип продукта. О том, как это стало возможным, на какой стадии реализации находится проект сейчас и что будет дальше – в интервью с главными героями.

—Алексей, расскажите про систему повышения городской среды – как эта программа работает и в чем состоит ее функционал?

— Суть проекта заключается в том, что мы хотим упростить работу специалистов регионального Минстроя, автоматизировав рутинные задачи по сбору и выводу геоинформационных данных о городской инфраструктуре на карту, представляя простой No-code инструмент и редактор карты, который не сложнее paint. Также мы оцениваем качество городской среды для каждого жилого дома. Таким образом, проект в дальнейшем станет рекомендательной системой по развитию города.

—Как вы узнали про акселератор SberStudent и поняли, что вам необходимо поучаствовать?

—Все началось в сентябре прошлого года, когда мы с Ефимом познакомились на олимпиаде Приволжского федерального округа — «IQ ПФО». Нам удалось создать прототип сортировочный линии для предприятия и занять первое место в конкурсе инженерных команд. Мы сработались в команде, разделили зоны ответственности и отлично выполнили свою работу.

В октябре мы узнали, что в Чебоксарах будет проходить хакатон и, недолго думая, собрали команду. На хакатоне Минстрой предложил нам решить проблему подтверждения подлинности поступающих жалоб на инфраструктуру. Мы с командой решили пойти проактивным путем и попробовать решить вопрос еще до появления. И предложили систему оценки качества городской среды по балльной системе для каждого жилого дома в городе. На основе этих данных можно ранжировать поступающие жалобы, выявлять наиболее слабые места в инфраструктуре и принимать опережающие решения, а в перспективе использовать ее как рекомендательную систему по модернизации городского пространства.

ы спали два дня по несколько часов в сутки, не покидая площадку, это было настоящее испытание на прочность, которое мы успешно преодолели. Хоть тогда нам не удалось занять призовое место. Но после хакатона мы продолжили работать над проектом. У нас сформировалась отличная команда – мы не смогли пройти мимо акселератора SberStudent и не подать заявку. Нас поддержал родной Политех – мы заручились письмами поддержки от института, центра цифровой трансформации, Министерства строительства. И вот, все получилось!

— Ефим, правильная команда и грамотное распределение задач – половина успеха. Согласны ли вы с этим? Как распределены роли в вашей команде?

—Я бы добавил, что команда — это даже не половина, а 80% успеха. В нашей команде Федор отвечает за серверную часть, я — full-stuck разработчик, разрабатываю архитектуру приложения, а Алексей отвечает за аналитику и разработку клиентской части.

— Завершился очный демо-день акселератора в Ижевске. Расскажите, как там все было?

— Мы отлично выступили на демо-дне! Члены экспертного жюри высоко оценили нашу работу и присудили нашей команде победу в номинации «Самая продающая презентация». Участие в подобных акселераторах позволяет найти полезные контакты и запартнёриться с другими проектами, чем мы успешно и воспользовались. Нам даже удалось посмотреть достопримечательности Ижевска. В общем, со всех сторон полезное и позитивное мероприятие

Но дорога к этому дню была непростой. Чтобы выступить перед экспертами, мы прошли большой путь длиной 8 месяцев. За это время нам удалось пройти курс лекций от лучших преподавателей со всего мира. У нас даже был личный командный трекер. Он помогал нам с улучшением проектных показателей и благодаря его опыту мы открыли новые пути реализации проекта.

— На какой стадии сейчас реализация проекта и что ждет его дальше? Поделитесь планами на будущее.

— Впереди у нас год интересной работы в рамках полученного гранта. На выходе мы сделаем продукт, который прямым образом повлияет на формирование городских пространств нашей страны! В этом месяце мы переходим на следующий уровень развития стартап проекта — регистрируем юридическое лицо. Благодаря поддержке института и министерства, уверен, что мы со всем справимся! Отдельное спасибо хотим сказать специалистам Чувашского отделения Сбербанка — они поддерживают нас на всем протяжении акселератора. Мы верим в наш проект и уверены, что он обязательно войдет в число лучших по стране.

— Что посоветуете ребятам, которые сомневаются в своих силах и еще не запустили работу над собственными проектами?

— В процессе работы над CityGis мы с командой на практике убедились в том, что для того, чтобы сделать проект у нас в республике, достаточно найти хорошую команду и начать работать. Вы обязательно найдете поддержку, если:

ваш проект решает реальные задачи

вы действительно верите в него

вы готовы реализовать его до конца

Самое главное, чтобы инициатива исходила от вас и на свой отклик вы обязательно получите обратную связь. Дерзайте и ничего не бойтесь!