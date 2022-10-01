В Волго-Вятском банке Сбербанка подвели итоги регионального этапа молодежных акселераторов

В Ижевске прошел региональный Демо-день программ развития предпринимательских талантов для молодежи от Сбера. Свои технологические стартапы и проекты презентовали 20 команд из 7 регионов Приволжья. Среди них 15 лучших стартап-команд с территорий обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка* – тех, кто прошел все этапы акселераторов в этом году и смог создать реальный прототип продукта или услуги. Еще 5 проектов были представлены вне конкурсной основы: своим опытом с участниками молодежных акселераторов поделились разработчики продуктов с использованием искусственного интеллекта.

Команда из Чувашии представила на конкурсе проект CityGis – инновационную систему по оценке комфорта городской среды. Разработчики сервиса – студенты Чебоксарского филиала Московского Политехнического университета Алексей Федотов, Ефим Воробьев и Федор Хлебников. Ребята представили свои разработки членам жюри, среди которых были вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин, НR-директор Олеся Лебедева, представители региональных органов власти, объединений предпринимателей, топ-менеджеры крупнейших компаний ПФО. Участники и члены жюри высоко оценили проект из Чувашии, а представители бизнеса и корпораций развития давали начинающим стартаперам советы и рекомендации по дальнейшему развитию своих бизнес-идей.

Все номинанты полуфинала молодежных акселераторов:

Номинация «Самая продающая презентация»:

«CityGis» – оценка комфорта городской среды (Республика Чувашия)

«Chefee» – приложение, которое генерит рецепты блюд по фото имеющихся ингредиентов (Республика Удмуртия)

Номинация «Самая оригинальная идея»

«Yum-ea» – агрегатор для ресторанов (Республика Марий Эл)

Номинация «Социально-значимый проект стартапа»

«Я не один» – проект в социальной сфере, направленный на противодействие булингу (Владимирская область)

Номинация «Импортозамещение года»

«Солидарм» – медицина (стильные и недорогие протезы) (Нижегородская область)

Номинация «Самый технологичный стартап»

«3D DOM» – проект для застройщиков, ЗД-тур (Республика Удмуртия)

Номинация «Находка для инвестора»

«learn Control» – обучающее приложение для детей, контроль использования детьми смартфона (Республика Удмуртия)

«Silent Voice» – приложение – переводчик язык жестов (Республика Удмуртия)

«ИОП 2.0» – образование (платформа для школьной администрации) (Пермский край)

«Маркер» – приложение исправляющее грамматические ошибки (Республика Татарстан)

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка: «Проект молодежных акселераторов Сбера – школьный акселератор SberZ и студенческий акселератор SberStudent – существует 3 года назад, и уже второй год подряд акселераторы Сбера активно проводятся на региональном уровне. В этом году мы приняли рекордное количество заявок от почти 15 тыс. участников – это почти 30% от общего числа заявок по всей стране: в 4 раза больше от студентов и почти в 2 больше от школьников по сравнению с 2021 годом. Лидирующие позиции по числу регистраций и команд среди других территорий России мы объясняем тем что регионы, входящие в состав Волго-Вятского банка Сбербанка, имеют огромный технологичный потенциал. Среди молодежи также растет осознанность и понимание, что вложения в себя, знания и практический опыт предпринимательства – залог стабильного и успешного будущего. В свою очередь, Сбер всегда готов поддерживать инновации и способствует развитию предпринимательского и технологического мышления, всей командой ВВБ мы провели большую работу по информированию молодежных сообществ, ВУЗов, родителей, педагогов – по возможностям участия в наших программах развития. Акселераторы – один из форматов Сбера для поиска и поддержи талантливых молодых людей, потенциальных предпринимателей, тех, кто мечтает заниматься одним из сложнейших видов предпринимательской деятельности –технологическим предпринимательством. В состав проекта входит образовательный трек. Кроме того, у стартапов есть возможность найти свою целевую аудиторию и инвесторов, что и показал полуфинал акселераторов в нашем банке, ведь уже в рамках Демо-дня команды получили гранты и дополнительные возможности от предприятий и компаний региона».

Лучшие команды пройдут на всероссийский этап и будут презентовать свои проекты на суперфинале в Москве. Проекты-победители разделят призовой фонд, финалисты-школьники смогут получить дополнительные баллы ЕГЭ или поступить в лучшие вузы страны без экзаменов, а студенты получат гранты на развитие своих бизнес-проектов.

Напомним, что открыт прием заявок для школьников и студентов в новый сезон молодежных акселераторов Сбера.

* Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.