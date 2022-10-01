Объявлены победители грантового конкурса «Бережливая инициатива»

Конкурс организован Фондом поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» при поддержке Госкорпорации «Росатом» в Чувашской Республике.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, в победители вышли 24 проекта. Цель конкурса — поддержка инициатив организаций и учреждений в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты населения, направленных на оптимизацию использования ресурсов, а в конечном итоге — на улучшение жизни людей.

Конкурс стал продолжением реализуемой Росатомом программы по повышению эффективности деятельности организаций за счет применения инструментов «бережливого» производства и лучших практик профессионального развития.

Всего на конкурс было подано более 67 заявок. В числе победителей 5 социально-ориентированных некоммерческих организаций. Среди них Московская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного образования «Академия компьютерной графики», Автономная некоммерческая организация «Агентство социальных инвестиций» и другие. На реализацию проектов некоммерческие организации получат более 3 млн рублей.