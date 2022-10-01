В четырех регионах России вводится военное положение, в Чувашии — уровень базовой готовности

С сегодняшнего дня в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях вводится военное положение, а в других регионах России — разные уровни готовности. Об этом сообщил вчера Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.

В упомянутых четырех регионах, уточнил глава государства, режим военного положения действовал и до их вступления в состав России. Теперь он будет оформлен уже в рамках российского законодательства; кроме того, в этих регионах Указом Президента РФ вводится максимальный уровень реагирования, предусматривающий создание штабов территориальной обороны.

В Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе вводится средний уровень реагирования. Власти этих регионов, в частности, могут организовать временное отселение жителей в безопасные районы, ввести особый режим въезда на территорию и т.д. В других регионах Центрального и Южного федеральных округов вводится уровень повышенной готовности. А в остальных регионах, в том числе в Чувашии, — уровень базовой готовности. Руководители их, по Указу, «реализуют меры для удовлетворения потребностей Вооруженных сил, усиливают охрану общественного порядка, важных объектов и населения, могут вводить особые режимы работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды».

На заседании Совбеза Президент России также сообщил, что ему известно о проблемах, возникших с выплатами денежного довольствия военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации. «Сегодня мной подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат, — подчеркнул он. — Они должны составлять не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц, особо подчеркну — включая период подготовки и обучения личного состава».