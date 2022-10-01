С наградой!

Почетные звания за отличную работу

Указом Главы Чувашии от 14 октября десять жителей республики отмечены государственными наградами.

За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Чувашской Республики награждена Наумова Валентина Евлампьевна — ветеран труда, г. Чебоксары.

За заслуги в области промышленности и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» присвоено работникам ООО «Производственная компания «Промтрактор», г. Чебоксары: Богданову Сергею Михайловичу — слесарю-ремонтнику участка ремонта технологического оборудования и мехобработки службы по ремонту технологического оборудования, Волкову Сергею Павловичу — слесарю механосборочных работ участка сборки основных узлов, гидроаппаратуры и окраски цеха трансмиссий, Ивановой Фаине Владимировне — шлифовщику механического участка № 1 механосварочного цеха, Лукину Владимиру Михайловичу — слесарю механосборочных работ главного сборочного конвейера участка сборки бульдозерной техники и трубоукладчиков сборочного цеха, Михайлову Николаю Александровичу — токарю участка ремонта технологической оснастки инструментального цеха службы инструментального обеспечения, Пономареву Сергею Владимировичу — оператору станков с программным управлением механического участка № 5 цеха трансмиссий.

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» присвоено Димитриеву Владимиру Алексеевичу — трактористу-машинисту сельскохозяйственного производственного кооператива племзавода имени Е. Андреева, Моргаушский район, Макушеву Андрею Евгеньевичу — ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный аграрный университет», кандидату экономических наук, доценту.

За заслуги в области строительства и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный строитель Чувашской Республики» присвоено Викторову Евгению Александровичу — производителю работ ООО «Дорстар», г. Чебоксары.

За память о строителях рубежей

Распоряжением председателя Кабинета министров Чувашской Республики Олега Николаева за плодотворную работу по организации и проведению мероприятий, посвященных трудовому подвигу участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, вклад в сохранение памяти о трудовом подвиге участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей и его популяризацию памятной медалью, посвященной 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, награждены: Григорьев Анатолий Петрович, Ларионова Татьяна Ивановна, Лучшева Галина Сергеевна, Пашкин Андрей Геннадьевич, Слюсаренко Геннадий Иванович, Таратынова Марина Вадимовна.

«Премия за «Символы Победы»

Указом Главы Чувашии с учетом предложения Комиссии при Главе Чувашской Республики по Государственным молодежным премиям Государственная молодежная премия Чувашской Республики 2021 года в сфере исследования и развития темы Года, объявленного в Чувашской Республике, присуждена Зотикову Алексею Валерьевичу, старшему редактору Национальной телерадиокомпании Чувашии — за создание цикла телепередач «Символы Победы». Ему же присвоено звание «Лауреат Государственной молодежной премии Чувашской Республики».