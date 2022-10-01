Сбер: кредитный портфель малого бизнеса в Приволжье превысил 100 млрд рублей

Кредитный портфель клиентов – субъектов малого и микро бизнеса Волго-Вятского банка Сбербанка – превысил 100 млрд рублей. С начала 2022 года он вырос более чем на 20%. Об этом сообщает пресс-служба банка.

За 9 месяцев 2022 года на территориях обсуживания ВВБ в сегменте малого и микро бизнеса заключено более 30 тыс. договоров на общую сумму около 75 млрд рублей. Больше всего средств на развитие бизнеса взяли взайм предприниматели Пермского края, перешагнув отметку в 20 млрд. рублей, вторую строчку делят Республика Татарстан и Нижегородская область – с объемами крадитования малого бизнеса порядка 13,7 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров Республика Удмуртия: здесь субъекты малого бизнеса оформили кредитов на сумму более 8,1 млрд рублей. В Чувашской Республике этот показатель составляет почти 4,5 млрд рублей, а в количественном выражении – более 2,1 тыс. заключенных кредитных договоров. При этом средний срок кредитования предпринимателей составляет от 24 до 36 месяцев, а скорость выдачи кредитных средств – от 10 минут.

За 9 месяцев 2022 года открыто более 48 тыс. малых и микробизнесов. Среди территорий обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка по количеству новых клиентов лидирует Республика Татарстан – здесь этот показатель соствляет почти 13 тыс., Нижегородская область – почти 9,5 тыс. и Пермский край – более 8,5 тыс. В Чувашии их число превысило 2,8 тыс. Напомним, что при регистрации бизнеса до 30 ноября 2022 года можно получить 3000 рублей на счет.