О реализации непрофильных активов АО «СЗ «ИКЧР»

1. COM07102200134 Аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи бетонорастворосмесительного завода «Mekamix 20» зимнего исполнения со скиповым подъемником.

Начальная цена: 3 368 400,00 руб (c учетом НДС)

Размер обеспечения заявки на участие в валюте договора: 168 420,00

Дата проведения аукциона: 11.11.2022 9:00

Ссылка https://www.roseltorg.ru/procedure/COM07102200131

2. COM07102200133 Аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи кузова-фургона изотермического без шасси (на ГАЗ-3307)

Начальная цена: 70 800,00руб (c учетом НДС)

Размер обеспечения заявки на участие в валюте договора: 3 540,00

Дата проведения аукциона 11.11.2022 10:00

Ссылка: https://www.roseltorg.ru/procedure/COM07102200132

3. COM07102200132″ Аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи нежилого помещения № 4 площадью 319,5 кв.м находящегося по г. Чебоксары, ул. Урукова, д. 16, кадастровый номер 21:01:010208:1916

Начальная цена: 8996400 руб (c учетом НДС)

Размер обеспечения заявки на участие в валюте договора: 449 820,00

Дата проведения аукциона: 11.11.2022 11:00

Ссылка https://www.roseltorg.ru/procedure/COM07102200133

4. COM07102200131 Аукцион на повышение в электронной форме заключения договора купли-продажи электропарогенератора ПАРГАРАНТ ПГЭ-250

Начальная цена: 69444руб (c учетом НДС)

Размер обеспечения заявки на участие в валюте договора: 3 472,20

Дата проведения аукциона 11.11.2022 12:00

Ссылка https://www.roseltorg.ru/procedure/COM07102200134

Прием заявок : до 07.11.2022 10:00

Дата и время вскрытия конвертов: 07.11.2022

Дата и время рассмотрения заявок: 10.11.2022

Дата и время подведения итогов: 14.11.2022

Шаг ценовых предложений: от 0,5 до 5

Условия, сроки заключения договора: Договор купли-продажи с Победителем Аукциона (единственным участником торгов, в случае принятия решения о заключении с ним договора) заключается по форме утвержденной настоящей документацией (приложение 1), на бумажном носителе в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты размещения итогового протокола торгов

Условия оплаты: Оплата осуществляется Покупателю в течении 7 (семи) рабочих дней после подписания договора.

Контактное лицо: Синякова Татьяна Геннадьевна

Адрес эл. почты: sinyakova_tg@ikchr.ru

Телефон: 8 8352230-777 доб.128