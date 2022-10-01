Круглую дату в ЧГУ отпраздновали на спортивной волне

Зарядка под бодрящую музыку и веселая атмосфера спортивного праздника затмила шквалистый ветер и холодную погоду. К 55-летнему юбилею ЧГУ им. И.Н. Ульянова в парке «Амазония» прошла «Эстафета поколений». Она объединила студентов, преподавателей, ветеранов и представителей предприятий— партнеров университета.

Большая часть эстафетчиков пришла на старт задолго до начала забега. Все старались хорошо размяться, чтобы мышцы были в тонусе. И хоть дистанция была не столь большой — 300 метров, но и к ней, с учетом погодных условий, не очень опытным бегунам нужно было хорошо подготовиться. Хотя были среди участников забега и люди с богатым спортивным опытом — те, кто месяц назад выходил на старт эстафеты «СЧ» и поднимался на пьедестал российских соревнований.

И вот дана команда «на старт», и большая группа любителей здорового образа жизни во главе с ректором ЧГУ Андреем Александровым пробежала круг по парку «Амазония». После финиша все участники забега получили сертификаты и значки «55 лет ЧувГу»— на память об «Эстафете поколений».

«Наша эстафета посвящена круглой дате — в этом году нам исполнилось 55 лет, — напомнил ректор ЧГУ им. И.Н. Ульянова Андрей Александров. — Мы хотим показать, что в университете идет активная жизнь и вне аудиторий, и что спорт у нас в большом почете».

«Я с удовольствием приняла участие в эстафете, — поделилась впечатлениями преподаватель экономического факультета ЧГУ Светлана Петрова.— Здесь всё знакомые лица. С кем-то удалось поговорить, пообщаться… Замечательно, что юбилей вуза решили отметить таким спортивным праздником!»

Также в этот день состоялись традиционные забеги первокурсников университета. Как у парней, бежавших 600 метров, так и у представительниц прекрасной половины, вышедших на дистанцию вдвое короче, упорная борьба шла до самого финиша. В процесс активно включались и болельщики, заряжавшие дополнительной энергией своих спортсменов.

«Пришел с хорошим настроением — с друзьями шутили, смеялись, — рассказал корреспонденту «СЧ» студент первого курса факультета информатики и вычислительной техники Федор Заплаткин. — Сам забег дался непросто — несмотря на то, что занимался легкой атлетикой шесть лет, на дистанции оставил почти все силы. Погода была сложновата для бега, но спортивный праздник все равно очень понравился — на свежем воздухе бегать лучше, чем в манеже».