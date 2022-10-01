Андрей Александров: «Отвечая требованиям цифровой экономики, нового технологического уклада»

В ЧГУ формируется экосистема с единой точкой доступа студента, преподавателя, сотрудника, родителя, работодателя

В эти дни коллектив Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова отмечает 55-летний юбилей вуза — одного из крупнейших образовательных и научно-исследовательских центров Поволжья. В ходе встречи с ректором Андреем Александровым мы поговорили об истории вуза, о тех, кто стоял у истоков университета, а также о сегодняшнем состоянии высшего образования.

— Андрей Юрьевич, в рождении университета заметен личностный фактор. Это веление времени или просто так сложилась ситуация?

— Идея организации Чувашского университета появилась в начале XX века. Еще народный просветитель Иван Яковлев высказывал предложение об открытии университета в Чувашском крае.

У истоков образования нашего вуза стояли два выдающихся государственных и партийных деятеля — Семен Матвеевич Ислюков и Илья Павлович Прокопьев. Именно они продвигали идею создания университета и подбирали кандидатуру ректора ЧГУ. Руководство республики неоднократно предпринимало попытки открыть университет, снова и снова получая из Москвы отказ. Семену Матвеевичу удалось добиться встречи и убедить генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и председателя Совета Министров СССР Алексея Косыгина в необходимости положительного решения этого вопроса. 17 августа 1967 года Совет Министров СССР принимает историческое постановление «Об организации Чувашского государственного университета».

Очень важно, что за шесть лет существования Волжского филиала Московского энергетического института, нашего «праотца», удалось сформировать добротную учебно-лабораторную и материально-техническую базу и, главное — привлечь молодые кадры преподавателей технических специальностей. Всего за несколько лет на пустыре у Чебоксарского ипподрома были построены девять учебно-лабораторных корпусов, четыре общежития, столовые. Здесь роль проректора МЭИ по Волжскому филиалу Анатолия Анатольевича Федорова сложно переоценить. Большая удача, что именно эти люди оказались во главе Чувашской Республики и Волжского филиала МЭИ в то время.

— В преддверии юбилея нельзя не вспомнить первого ректора, Семена Федоровича Сайкина, чьими усилиями вуз занял достойное место в образовательной системе России…

— Первым всегда приходится трудно. Семен Федорович не сразу согласился возглавить новый университет в Чувашии, но все же сделал решительный шаг, оставив высокую должность декана самого крупного факультета Казанского государственного университета — механико-математического. Чувство долга перед малой родиной не позволило ему отказаться. Чувашский госуниверситет за 14 лет ректорства Семена Федоровича Сайкина занял достойные позиции в образовательной сфере Советского Союза.

Перед первым ректором стояла очень непростая задача — заново сформировать коллектив: к имеющимся факультетам Волжского филиала МЭИ присоединился историко-филологический факультет Чувашского государственного педагогического института. Появились совершенно новые специальности, например, медицинские, экономические. Целая плеяда как опытных, так и молодых ученых съехалась в Чебоксары из разных уголков нашей страны. Чтобы вот такой талантливый конгломерат стал сплоченным трудовым коллективом, необходимо было приложить максимум такта и мудрости. И у Семена Федоровича это получилось.

Некоторые из тех, кто пришел в университет из Волжского филиала МЭИ или начал трудиться в Чувашском госуниверситете с первых лет, работают и сейчас либо поддерживают прочную связь с нашим вузом. Назову несколько фамилий: Владимир Александрович Щедрин, Юрий Яковлевич Лямец, Лариса Михайловна Меркулова, Валентина Ефремовна Сергеева, Геннадий Александрович Белов, Александр Александрович Афанасьев, Владимир Иванович Горбунов, Алексей Григорьевич Терентьев и другие.

— И вот уже восемь лет вузом руководите вы. Сделано немало, предстоит — еще больше. Чем вы особенно гордитесь?

— Как правило, о развитии любого университета можно судить по достижениям студентов, преподавателей и отзывам работодателей, выпускников. А достижения у нас действительно существенные.

Так, студенты побеждают в различных конкурсах, олимпиадах российского и международного уровней, наши ученые ежегодно выигрывают гранты Российского научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований, разработки преподавателей ЧГУ поддерживаются федеральными грантами и уже сегодня внедряются в реальное производство.

Нам удалось в последние годы наладить очень прочные отношения с индустриальными партнерами, учреждениями здравоохранения, образования. Сформирована инфраструктура вуза, отвечающая требованиям сегодняшнего дня.

Мы очень много работали над созданием комфортного кампуса университета, активно реконструировали наши учебные корпуса, общежития, построили плавательный бассейн. Здесь большим подспорьем оказались национальные проекты, в частности, нацпроект «Образование», в рамках которого осуществляем реконструкцию двух общежитий — № 2 и 3.

— За последние несколько десятилетий в нашем государстве произошло немало преобразований, в том числе и в сфере высшего образования. Но вас не удивляет такое соотношение выпускников школ, поступающих сегодня на первый курс: 30 процентов, скажем, в 70-е годы и 70 — сейчас?

— Само по себе повышение доступности высшего образования — положительный факт. В прежние времена абитуриенты, которые не добрали, что очень обидно, каких-нибудь полбалла, оказывались за бортом. Они призывались в Вооруженные силы и после двух лет службы многие отказывались от мысли поступить в высшее учебное заведение, поскольку подзабыли школьную программу. В 1990-е годы появилась контрактная форма обучения, и абитуриенты, не прошедшие на бюджет, смогли попробовать себя в роли студентов. Поэтому с этих позиций расширение доступности высшего образования — это, безусловно, плюс.

— Андрей Юрьевич, мы с вами учились на одном и том же факультете — историко-филологическом. Какие воспоминания сохранились у вас от студенческой жизни?

— Учеба на историко-филологическом факультете — яркие страницы в моей биографии. Стремление к знаниям, интересные лекции, активная общественная позиция, новые друзья, поездки на «картошку», студенческие строительные отряды, различные конференции, «Недели науки», спортивные соревнования, «Студенческая весна» — этот ряд событий студенческих лет вызывает самые приятные воспоминания. Мои сокурсники состоялись в жизни, стали настоящими друзьями, с которыми мы общаемся и по сей день.

— И мне так и хочется спросить: чем отличается современный студент от студента 70-х, 80-х?

— Студенты всех времен сохранили общие черты: тот, кто поступает сегодня в университет, находится в ожидании ярких событий, нового этапа своей жизни, которая отличается от школьной. И конечно, студент, приходя в университет, становится в значительной степени независимым от своих родителей. Не важно, двухтысячные годы это или 70-е, 80-е, 90-е.

Все-таки среда, в которой обитает студент, само общество, в котором он существует, накладывают отпечаток на облик студента. Колоссальное влияние на формирование личности сегодня, прямо скажем, оказывает интернет, бурно развивающиеся технологии коммуникации. Студенты 70-х и 80-х получали знания и в школе, и на студенческой скамье гораздо более трудным путем: из лекций и через библиотеку. Это отнимало гораздо больше времени и усилий. Студенты того времени больше ценили знания, в значительной степени из-за того, что они давались им очень непросто.

А вот сегодняшние студенты имеют широчайшие возможности для получения новых знаний. Это очень хорошо, но молодому человеку разобраться в безбрежном океане информации непросто. Взять нужное и отсеять тенденциозное, не соответствующее действительности, — довольно-таки серьезная задача.

— О каких тенденциях в уровне знаний поступающих можно говорить в динамике последних лет?

— Если опираться на средний балл ЕГЭ поступивших, то в последние годы этот показатель подрос. Например, в этом году средний балл поступивших на бюджет на факультет информатики и вычислительной техники составляет практически 74,4 балла. Для технических направлений это весьма высокий результат, хотя на ФИВТ свыше 240 бюджетных мест. Ежегодно в ЧГУ поступает порядка 200 медалистов и значительное количество победителей и призеров олимпиад различного уровня.

— Сейчас много говорят о качестве преподавания в вузах. Как формируется преподавательский состав университета, каких преподавателей у вас ценят?

— Во все времена в университетах были востребованы преподаватели, обладающие не только глубокими знаниями в своей области, но и стремящиеся к личностному развитию, улучающие качество преподавания. Сегодня университету нужны не просто «урокодатели», а те, кто готов выйти за пределы расписания: вести студию, кружок, клуб для студентов. Очень востребованы педагоги, склонные к исследовательской деятельности. В целях мотивации выпускников к преподавательской деятельности в университете разработаны программы поддержки молодых ученых «Кандидат наук» и «Доктор наук».

— Считается, что учиться нужно всю жизнь. Разделяете ли вы эту точку зрения?

— Безусловно, сегодня это аксиома, поскольку темп обновления массива знаний возрос многократно по сравнению с тем, что было десятилетия назад. Необходимость постоянного самообразования диктует время, благо сегодня интернет-технологии позволяют пройти массу различных курсов в онлайн-формате.

— Андрей Юрьевич, вы являетесь главным идеологом цифровой трансформации вуза. Удается ли реализовать намеченное?

— Сегодня цифровизация всей деятельности стоит на повестке дня любого вуза, устремленного в будущее.

В ЧГУ формируется экосистема с единой точкой доступа студента, преподавателя, сотрудника, родителя, работодателя, включающая в себя различные цифровые сервисы, информационные системы и обучающие платформы: электронное расписание, вебинарную платформу университета, которая позволяет провести онлайн вступительные испытания для абитуриентов, защиты курсовых и выпускных работ, включая стартапы, отчеты по практике. Функционируют личные кабинеты абитуриентов, обучающихся, преподавателей, куда можно зайти не только с компьютера, но и с мобильного устройства. Мы отказались от бумажной зачетной книжки — теперь она тоже электронная.

К разработке различных сервисов мы активно привлекаем студентов. Например, они разработали мобильное приложение «Мой ЧувГУ», которым уже пользуются более 6000 обучающихся.

— И в заключение традиционный вопрос нашей рубрики: каким вы видите университет через десять лет?

— Очевидно, спектр направлений и специальностей, по которым готовит университет, будет существенно трансформирован, чтобы отвечать требованиям будущего, цифровой экономики, нового технологического уклада. Наш вуз будет активно проводить научные изыскания, выстраивать образовательный процесс через вовлечение студентов в различные проекты и иметь гораздо более разнообразную исследовательскую повестку.

Справка «СЧ»

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова основан в 1967 году. За прошедшие годы в стенах ЧувГУ получили высшее образование более 130000 выпускников. ЧувГУ готовит кадры для ведущих предприятий страны: ПАО «Химпром», концерна «Тракторные заводы», научно-производственного комплекса «ЭЛАРА», научно-производственных предприятий «ЭКРА», «Бреслер», акционерных обществ «Сеспель», «Вурнарский завод смесевых препаратов», «ЧЭАЗ» и других. В ЧувГУ 15 факультетов, филиал в городе Алатыре. Функционируют Центры: профориентации; по работе с одаренной молодежью; инклюзивного образования; изучения Китая; тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку; изучения иностранных языков; дополнительного образования, а также Волонтерский центр, Дом научной коллаборации имени С.А. Абрукова, Коворкинг-центр «Точка кипения», Бизнес-инкубатор, Малый физмат, Яндекс.Лицей и др.

В настоящее время в ЧувГУ обучаются около 19000 студентов из 70 регионов Российской Федерации и более 2500 иностранных граждан из 51 страны мира.

В вузе 22 проблемные и отраслевые научно-исследовательские лаборатории, 14 студенческих конструкторских бюро, созданы 5 диссертационных советов, функционируют аспирантура и докторантура. Университет сотрудничает

с 64 международными организациями. Вуз располагает современной базой для подготовки специалистов: имеются 20 основных учебных корпусов, Дворец культуры на 900 мест, учебно-спортивный комплекс площадью 5000 кв. м, 9 общежитий, санаторий-профилакторий на 100 мест. В 2020 году проведена реконструкция общежития № 2 в рамках национального проекта «Образование». Идет реконструкция общежития № 3, проведен капитальный ремонт общежития № 7, учебных корпусов «В», «П», «Б», «С», научной библиотеки, построены три спортивные площадки с искусственным покрытием, плавательный бассейн «Университетский» для студентов и работников.

По итогам мониторинга, проведенного Министерством науки и высшего образования РФ в 2021 году,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова в девятый раз признан эффективным вузом.

Беседу вел Николай Галкин