Цитата номера

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

СВЕТЛАНА КАЛИКОВА,
министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии:

«По инициативе творческих коллективов республики Минкультуры Чувашии организует патриотический концерт «Своих не бросаем». Он состоится в Чувашском государственном театре оперы и балета 7 октября в 17 часов. В концерте примут участие лучшие артисты и профессиональные творческие коллективы республики. Все денежные средства, собранные от продажи билетов, будут направлены на специальный счет в Фонд развития Чувашии «ПЕРЛЕ» для оказания помощи мобилизованным гражданам. Мы приглашаем на концерт всех жителей республики, руководителей и сотрудников министерств и ведомств, депутатов Госсовета Чувашии, представителей муниципальных округов, глав городов. Совместно с Минцифры Чувашии мы организуем прямую трансляцию патриотического концерта на площадках НТРК Чувашии. Кроме того, мы предлагаем всем муниципалитетам присоединиться к акции «Своих не бросаем» и организовать подобные патриотические концерты с участием творческих коллективов в районных Домах культуры».

Опубликовано: 4 октября 2022 г.


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