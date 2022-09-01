МИХАИЛ МИШУСТИН,

председатель Правительства РФ:

«Президент России в текущем году принял решение возродить существовавшее в советское время почетное звание «Мать-героиня». Вместе с его присвоением предусмотрено и серьезное финансовое поощрение — один миллион рублей. Напомню, в этом году в пять раз — до 500 тыс. рублей — был увеличен размер денежных средств при награждении орденом «Родительская слава». Также впервые введена выплата при вручении медали такого ордена. Она составляет 200 тыс. рублей. Правительство выделяет на эти цели в текущем году более 30 млн рублей. Соответствующее распоряжение уже подписано».

СПРАВКА

Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Оно отнесено к высшим государственным званиям, таким как «Герой Российской Федерации» и «Герой Труда Российской Федерации». Орден «Родительская слава» вручается родителям, воспитывающим семь или более детей, а медалью этого ордена награждаются родители, воспитывающие четырех и более детей.