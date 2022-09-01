В каких случаях занятия ребенка в частной студии можно оплатить маткапиталом

Дочка занимается в вокальной студии. Оплата для нашей семьи довольно высокая — 54 тысячи рублей за полгода. Хотела оплатить средствами материнского капитала, но в студии сказали, что у них нет образовательной лицензии, поэтому капиталом их услуги я оплатить не смогу. Так ли это?

Светлана Борисовна, Чебоксары

Да, все верно. Пенсионный фонд с 15 августа начал рассматривать заявления семей о распоряжении материнским капиталом на оплату услуг детских садов и школ, студий и других образовательных заведений, открытых индивидуальными предпринимателями.

Использовать материнский капитал на услуги физлиц можно при соблюдении двух условий.

Первое — это наличие у того, с кем заключается договор, статуса индивидуального предпринимателя.

Второе условие — у предпринимателя должна быть государственная лицензия на образовательную деятельность. Она необходима не только при распоряжении средствами на обучение и содержание ребенка в частной школе или детском саду, но и в случае индивидуальных занятий с преподавателем, а также при найме няни для присмотра за детьми.