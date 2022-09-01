Владимир Денисов: «У нас все получится, невзирая на вызовы времени»

За большим возрастом — большие дела

Шемуршинский район готовится отметить свой большой юбилей, 95 лет. Торжества будут приурочены к традиционному осеннему празднику аграриев по завершению полевых работ. В преддверии знаменательного события корреспондент «СЧ» побеседовал с главой администрации района Владимиром Денисовым. У руля муниципалитета Владимир Васильевич находится без малого семь лет.

— Район образован 1 октября 1927 года по постановлению Президиума ВЦИК о районировании ЧАССР, — делает исторический экскурс Владимир Васильевич. — Документом упразднялось деление республики на уезды и волости, утверждалось новое деление на 17 районов. В том числе Шемуршинский с центром в селе Шемурша. Но на этом реорганизация не завершилась — в 1960-е годы нас объединили с Батыревским районом, потом снова разъединили…

Сейчас в районе проживает около 12 тысяч человек. Он один из самых разнообразных по национальному составу — бок о бок живут и трудятся чуваши, русские, татары, мордва… Насчитывалось девять сельских поселений, но после прошедших выборов останется единый муниципальный округ. Главы сельских поселений станут руководителями административных территорий.

— Пока далеко не ушли от темы, оцените, пожалуйста, преимущества и выгоды муниципальной реформы.

— Лично я давно был сторонником таких преобразований, и мы, по сути, уже не первый год работали в русле реформы. Бюджеты поселений маленькие, и люди по решению каких-то финансовых вопросов, как правило, обращались ко мне как к главе районной администрации. Но выделять районные деньги на дороги, благоустройство и так далее поселениям я не мог. Отныне все объекты инфраструктуры становятся общими для района, что облегчает финансирование. Это дает больше возможностей для благоустройства, в целом — для улучшения качества жизни в районе. А это зависит в первую очередь от состояния муниципального кармана — от бюджета, и прежде всего — собственной доходной базы. В период с 2017 по 2021 год собственные поступления в районный бюджет выросли на 42 процента. В том числе налоговые — на 34 процента.

— И благодаря чему?

— В первую голову — на основе того, что в районе задействован буквально каждый клочок земли, мы покончили с термином «заброшенные земли». И в этом заслуга в первую очередь нашего фермерского корпуса, состоящего в основном из молодежи и насчитывающего 56 крестьянско-фермерских хозяйств. Безусловно, и другие хозяйственные и предпринимательские структуры вносят свою лепту в пополнение налогооблагаемой базы. В частности, сельхозпредприятия «Победа» и «Колос». Или же самозанятые, которых в начале нынешнего года насчитывалось порядка 160, а сейчас — уже 390.

АПК района — один из тех в республике, где успешно выращивают высокодоходные технические культуры. Одного только подсолнечника 1800 гектаров, 300 — сахарной свеклы, столько же сои. И за кукурузу на зерно взялись… Наши аграрии успешно осваивают средства господдержки. За последние пять лет 16 человек получили гранты на развитие животноводства, растениеводства. Только в нынешнем году 3 молодых фермера удостоились грантов по программе «Агростартап».

Как уже сказано, празднование юбилея района мы приурочим ко Дню работника сельского хозяйства. Уборка завершается успешно, урожаи радуют. По предварительным данным, валовой сбор зерна составит около 32 тысяч тонн при средней урожайности 30,6 центнера с гектара. Идет уборка картофеля, агрофирма «Колос» приступила к копке сахарной свеклы, начата уборка подсолнечника. В достатке запасено кормов на предстоящую зимовку животных.

Особое значение имеет реализация программы инициативного бюджетирования, то есть благоустройство сел с участием средств населения. Жители района вложили в обустройство территорий около 8 миллионов рублей собственных средств.

Обновляется машинно-тракторный парк АПК и база животноводства. ООО «Победа» провело реконструкцию зерносклада, в этом году хозяйствами приобретены 8 тракторов, передвижной зерносушильный комплекс, зерноуборочный комбайн. И это не просто статистика обновления — если сельчанин вкладывает большие деньги, значит, он планирует жить и работать на земле долго и плодотворно! Вот что особенно важно для меня как для руководителя района.

— Как, наверное, и социальное переустройство села…

— Безусловно. И тут особое значение имеет реализация программы инициативного бюджетирования, то есть благоустройство сел с участием средств населения. Эта программа набирает темпы: если в самом ее начале было реализовано 9 проектов, то в нынешнем году намечено 24 проекта. Население вложило в них около 8 миллионов рублей собственных средств. Начинали с облагораживания кладбищ, следом пошли дороги, другие важные объекты, в том числе общественные пространства. Тут хотелось бы отметить, что свои деньги вносят в основном одни и те же сельчане. И их уже не удовлетворяют, скажем, щебеночные дороги, подавай асфальт… Только в этом году таких дорог построено на 5 миллионов рублей.

— Важнейшее направление работы районной администрации — социальная сфера. Какие тут происходят изменения?

— В районе реализуются 3 национальных проекта. В том числе по формированию комфортной среды, образованию, культуре. Что касается непосредственно социальной сферы, тут впечатляет динамика различных социальных выплат. За восемь месяцев нынешнего года их получили 5332 жителя района, или более 46 процентов всего населения. Общая сумма социальной поддержки составила около 110 миллионов рублей.

Особое место занимает помощь на основе социальных контрактов. В январе — августе общее их количество составило 36 на сумму более 5,3 миллиона рублей. В том числе 7 контрактов заключено в целях оказания помощи в трудоустройстве, 9 контрактов на сумму 2,6 миллиона — на осуществление предпринимательской деятельности. Есть также контракты по прямой материальной поддержке. Это очень здорово, когда у людей появились такие вот возможности открыть и развить свое дело, найти работу.

Но социальное самочувствие — это не только своевременная хорошая материальная поддержка, но и высокоразвитая инфраструктура — надежное водоснабжение, в частности. За последние два года в районе капитально отремонтировано 16 водобашен, ранее находившихся в полузаброшенном состоянии. Большая часть из них, по сути, построены заново, все это позволило в целом ряде населенных пунктов наладить полноценное водоснабжение.

На нашей территории расположено водохранилище на реке Карле — объект известный на всю республику. Он должен по проекту обеспечивать водой не только наш район, но и ряд соседних южных районов. Объект проблемный, долгое время находившийся, по сути, на консервации, и только с приходом нового Главы республики дело тут сдвинулось с мертвой точки. В настоящее время работы ведутся. Для подачи воды к 8 населенным пунктам уже проложены трубы, завершается проектирование по подаче в ряд других, в частности, на территории сел Чукалы и Карабай-Шемурша. Эту работу намечается завершить в следующем году. А в 2024 году, как нацелил Глава республики Олег Николаев, все запланированные села и деревни района должны питаться из водохранилища.

Преимущества и выгоды муниципальной реформы очевидны. Отныне все объекты инфраструктуры становятся общими для района, что облегчает финансирование. Это дает больше возможностей для улучшения качества жизни в районе.

— Ваш район имеет достаточно выгодное, интересное месторасположение. С одной стороны, крупная федеральная автотрасса, с другой — уникальные леса, что создает неплохие возможности для развития туризма. Как эти возможности используются?

— На территории района находится поистине уникальный национальный парк «Чăваш вăрманĕ» площадью 25 тысяч гектаров. Это природоохранное, эколого-просветительское и научно-исследовательское учреждение, включающее в себя природные комплексы и объекты, имеющие особую эстетическую, экологическую и историческую ценность. Там есть что посмотреть, не зря парк удостаивается внимания даже иностранцев. Чтобы усилить внимание туристов, предстоит решить вопрос со строительством современной гостиницы. Рядом с парком есть поселок Баскаки, где планируется реализовать инвестпроект в сфере туризма «Вăй вырăнĕ», который уже включен в республиканскую программу развития туризма и индустрии гостеприимства с финансированием в 35 миллионов рублей. И если раньше из поселка люди уезжали, то теперь там тесно становится от новостроек…

— Как обстоят дела в образовательной сфере и культуре?

— В районе действуют 8 общеобразовательных школ, в том числе 4 базовые. В нынешнем году проводится ремонт школ на сумму более 40 миллионов рублей. В прошлом году капитально обновили школу в районном центре. На 2024 год запланирована по федеральной программе школа в Карабай-Шемурше. Здесь же капитально отремонтирован детский сад, готова документация еще на один детсад.

Район всегда славился культурными традициями, хорошей художественной самодеятельностью. И нам удается сберечь эти традиции. При этом не идем по пути строительства новых клубов — все они у нас добротные, поэтому упор делаем на обновление. В этом году отремонтировали очаг культуры в Бичурга-Баишеве, есть проекты на клуб в Малом Буянове, Чепкас-Никольском.

Но культура — это не только клубный фасад, это, прежде всего, души людей, их желание участвовать в самодеятельности. У нас когда-то гремел мужской народный хор при районном Доме культуры, со временем он «потерял голос», и нам очень хочется, чтобы он снова зазвучал.

— Одна из злободневных тем сегодня — референдум о вхождении в состав России Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Как воспринимают это жители вашего района?

— Всецело поддерживаю инициативу Президента России о проведении референдумов на освобожденных территориях. Думаю, что я выражаю мнение всех жителей района.

В заключение поздравляю жителей района с большим юбилеем. Желаю всем здоровья, благополучия. Уверен, что у нас все получится, несмотря на все нынешние сложности и вызовы.

— «Советская Чувашия» присоединяется к поздравлениям.