Чувашские лесорубы — лучше всех

Автор: Дарья СергееваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На минувшей неделе в Красноярском крае состоялся чемпионат России среди вальщиков леса «Лесоруб-2022». Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Чувашии.
Более 70 участников из 17 регионов страны боролись за звание лучших в личном и командном зачетах. На глазах жюри и зрителей лесорубы демонстрировали свои навыки и мастерство в использовании бензомоторных пил, валке леса, состязались в раскряжевке и обрезке сучьев, замене цепи на скорость, а также приняли участие в эстафете.
По итогам конкурса команда из Чувашии под руководством Игоря Захарова в составе Артема Шашкова, Андрея Климина, Сергея Субботина и Галины Климиной завоевала «золото» в эстафете, а также стала абсолютным чемпионом среди вальщиков леса с бензомоторными пилами.
Кстати, победители всех номинаций чемпионата получили дипломы и денежные сертификаты. Общий призовой фонд состязаний составил 4,5 млн рублей.

Опубликовано: 28 сентября 2022 г.


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