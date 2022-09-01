В Чувашии заключено соглашение о создании машиностроительного кластера

Документ подписан Главой республики Олегом Николаевым и генеральным директором Ассоциации кластера Александром Дмитриевым.

Это было озвучено в ходе встречи машиностроителей на площадке Чебоксарского завода силовых агрегатов с участием представителей предприятий данной отрасли. Им были вручены сертификаты о вступлении в кластер.

Как отмечалось, членство в кластере — это не просто кооперация производственных усилий, но и весомые финансовые преференции, утвержденные на федеральном уровне. С 1 января следующего года для участников кластера предусмотрены снижение НДС, кредиты по льготным ставкам, финансирование разных проектов.

Как отметил замминистра промышленности и энергетики Борис Марковцов, развитие кластерного подхода становится приоритетом промышленной политики.